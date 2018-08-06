純網銀金融業持股 金管會主委顧立雄擬研議降至四成

自純網銀執照開放以來，金融業持股比例備受重視，原規定銀行或金融股持股比例應達五成，上週五 (3 日) 金管會主委顧立雄再度鬆口，將研議降為四成，顧立雄強調，金管會仍希望至少有單一金融業有控制性持股，並成為合併報表的子公司。純網銀原規定為，發起人需有 1 家為銀行或金控，且持股達 25% 以上，金融業合計持股 50% 以上，外界質疑，此規定將限縮新科技決策空間。



3 日，顧立雄召開閉門會議，目的為推動金融發展行動方案，會後，顧立雄受訪時表示，原銀行或金融產業持股比率應佔五成以上，非金融業者表示缺乏彈性，可能阻礙創新發展，對此，金管會研議將降為四成，但仍希望有單一金融業持股 25% 以上，且持有控制性持股，並將純網銀納入合併報表之子公司。



換言之，若純網銀成為金融業合併報表的子公司，非金融業者單一持股就必須低於金融業者，實際主導權依然由金融業者掌握，對此顧立雄也強調，不希望金融業在包括資安、洗錢防制上沒有任何話語權。