〈分析〉力拼亞馬遜 沃爾瑪戮力改善電商 是否值得買進？

沃爾瑪近日創新舉動頻傳，上個月傳聞沃爾瑪將進軍串流影視，並與微軟達成 5 年策略聯盟協議，接著上週五 (3 日) 沃爾瑪又宣布與 Alert Innovation 合作開發一款能挑選商品的機器人「Alphabot」。

顧客可以在網上訂購商品，Alphabot 機器人根據訂單將商品挑選出來送到沃爾瑪的雜貨取貨處，但農產品、肉品和其他鮮食的線上訂單仍由沃爾瑪人工挑選、包裝等。

雖然線上雜貨訂單仍是購物市場非常小的一部分，但消費者信心逐漸變成能否趕上亞馬遜的致勝關鍵。

如今，投資者不知道怎麼看待沃爾瑪 (WMT-US) 股票了，因為以 2015 年 10 月起的 2 年間，沃爾瑪股價翻升近一倍，但今年二月卻在沃爾瑪表示電子商務成長突然放緩後，股價崩跌直落。

此後，沃爾瑪股價一直橫盤整理，今年迄今仍下跌 11%，不只遜於大盤 (S&P 500 迄今漲幅 6%)，也不及亞馬遜 (AMZN-US) 和 Target(TGT-US) 等股價勁揚的競爭對手。

《The Motley Fool》的專欄作家 Jeremy Bowman 分析，現在的沃爾瑪究竟是該售出還是買進。

買進的理由

由於電子商務興起、亞馬遜帶來的威脅越來越不容小覷，過往亞馬遜每年在美國砸數十億美元搶地開設購物中心的老舊策略已經行不通，現在沃爾瑪也重視電子商務，除了前述的機器人以外，也投資開發自有平台並重金收購 Jet.com 和 Flipkart 等電商。

沃爾瑪也不斷投資現有的店面基礎，調高工資、加強員工訓練以排除缺貨等情形、整頓店面並加速結帳作業等。

雖然因為一連串的支出，使得獲利成長放緩，但分析師認為，在新稅制的幫助下，沃爾瑪今年 EPS 可望自 4.42 美元上升至 4.81 美元，而且這些投資已經對營收帶來幫助：美國同店銷售連續 15 季上升，電商銷售較去年成長 44%，預計今年年率可以再達 40% 以上。

沃爾瑪是全球最大零售商，其規模經濟帶來龐大優勢，與供應商的談判力量也非同業可比擬。對於收入型投資者來說，沃爾瑪每年調高股息，已經連續 45 年，收益率達 2.5%。

但沃爾瑪的未來命運取決於能否建立一套可行的電商渠道，投資者對其電商成長也相當敏感，沃爾瑪積極改善電商業務，重金併購大小電商、雜貨取物點的數量也增加一倍，預計今年達 2000 處。

這項策略是推動電子商務成長並維持雜貨市場領導地位的關鍵，該市場在其營收占比超過一半。雖然在亞馬遜收購全食超市後，超商產業變得更加競爭，但沃爾瑪這招取貨處解決方案也非常有效。

賣出的理由

儘管沃爾瑪汲汲營營於電商，但還是拼不過亞馬遜這電商巨頭，亞馬遜甫又創下另一季銷售成長 39% 佳績，而且亞馬遜 Prime 會員計畫越來越有吸引力，再加上無人機、無人駕駛車等先進計畫，未來可望不僅對顧客更便利，在成本上也更低廉，其網購業務吸引力只會更強。

換句話說，沃爾瑪的店面恐怕日後都是沉重的煩惱，因為越來越多美國人習慣在家裡靠各種設備網購，沃爾瑪恐怕踏上梅西百貨等一類的百貨商店後塵，儘管獲利豐厚卻不得不關閉一家又一家門市。

沃爾瑪的估值也必須重新檢驗。由於沃爾瑪的轉型策略奏效，2016 年和 2017 年股價大漲，但其中許多來自電商成長的漲幅都已經反映在價格上了，目前股價在 P/E 的 19.4 倍，尚算合理價位，卻不是一個值得買進的價位，因為沃爾瑪未來幾年的成長恐怕僅有溫和表現。

是否該買進沃爾瑪，就看投資者本身心態。沃爾瑪不會像亞馬遜或其他科技尖牙股那樣大漲，但對防禦型、喜歡分派股息型的投資者來說，沃爾瑪確實是穩妥的賭注。

沃爾瑪不僅是可靠的股息分派公司，也因其低價的聲譽，就算經濟衰退真的來臨，其表現也會優於市場，因為屆時沃爾瑪的業務會較多數同業更有彈性。

此外，就算電子商務攏聚市場焦點，但沃爾瑪的商店營收仍持續成長，在零售業面貌變化的時代，沃爾瑪並沒有坐以待斃。

結論

如果你想找一家會支付股息且長期穩定成長的企業，那麼沃爾瑪會是你的好選擇。