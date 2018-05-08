沃爾瑪20年來最大手筆 重金150億美元入主印度電商Flipkart

沃爾瑪 (Walmart) (WMT-US) 將大手筆投資 150 億美元，收購 75% 印度 Flipkart 集團的股份，進軍當地電子商務市場，最快本週將會宣布消息。

沃爾瑪股價日線走勢

若交易獲核准，將為沃爾瑪自 1999 年收購英國連鎖超市 Asda 以來最大筆交易。沃爾瑪收購 Asda 後也表現不佳、掙扎多年，目前正試圖脫手該業務。

如果兩家公司聯盟發揮作用，具印度領導地位的電商 Flipkart 將獲得足夠的資金，並貢獻傳統零售專業人員，讓沃爾瑪可以更穩紮穩打切入全球第二大人口國的電子商務市場，目前印度第二大電商勁敵亞馬遜 (Amazon) (AMZN-US) 則可能在印度市場重蹈兵敗中國市場的覆轍。

亞馬遜 2013 年在印度開展業務，當時執行長貝佐斯（Jeff Bezos）表示要在印度投入 50 億美元以占有印度電商市場。根據研究公司 Forrester 的數據，亞馬遜目前占印度在線市場的份額大約 31%，而 Flipkart 集團則為 40%。

然而，網路企業家 Kashyap Deorah 表示，「我不會對沃爾瑪和 Flipkart 之間的交易下賭注，主要是因為文化差異。」他著有 2015 年出版的《The Golden Tap》，內容敘述印度科技初創公司的歷史。

「沃爾瑪有廣泛正面利潤驅動的文化，而 Flipkart 一直是毛利率負面的企業。這個交易顯示，沃爾瑪認為印度是長期策略市場。」

這場交易不可能很快就看到獲利或者現金流，但如果沃爾瑪想要在全球人口成長最快的市場上打造一席之地，這是必要的舉動，注重長期策略的投資者應該要感到開心，然而《華爾街日報》形容印度電商市場是「是一塊無盡可能性和無窮失望性交錯的市場」。

根據 Flipkart 最新公布的文件，截至 2017 年 3 月 31 日止的年收入為 29 億美元，虧損 13 億美元。

據 Forrester 的分析，印度網購消費者逐漸增加，去年當地的網購零售業績達到 200 億美元，預估 2019 年可能會上升至 350 億美元。作為比較，去年中國網路銷售額達到 9350 億美元，美國則為 4590 億美元。

創投公司長期以來都以為印度的網路經濟會很快地起飛，就像中國一樣，因此他們挹注大量資金進 2007 年創立的 Flipkart 公司。分析師表示，該公司將這些資金部分用來提供購物者大量折扣、運費津貼和支付基礎建設費用。

Flipkart 的起步與亞馬遜一樣，初期為販售書籍，爾後十年內快速擴張產品範圍，服務本土化，例如允許沒有信用卡的顧客使用貨到付款。

目前該公司稱其顧客已經超過 1 億人，且其產品相當多元，但該公司的成長背後代價卻不小。Flipkart 2015 年決定放棄行動網站，讓消費者改用他們的 app，但許多印度消費者使用的是低階智慧手機，所以他們不願意下載 app，因此當年稍晚，Flipkart 又改回使用行動網站。

去年該公司向微軟、ebay 和中國騰訊控股籌資 14 億美元，而該公司去年估值自 2015 年籌資時估計的 150 億美元下降至 116 億美元。