Netflix股價保衛戰 面臨用戶增長與沃爾瑪挑戰

影音串流巨擘 Netflix 股價週一 (30 日) 大跌達 5.7%，自 16 日公布今年第 2 季財報以來，跌幅達高 11%，主要受到訂閱用戶增長不如預期所影響。另一方面，美零售業龍頭 Walmart 預計將進軍影音串流產業，恐在該產業掀起一波價格戰。

Netflix 股價日線走勢圖

財經部落格《Seeking Alpha》的分析師 Sean Chandler 認為，以 Netflix 第 2 季用戶增長數大幅低於預期的程度來看，投資者對該公司已相對寬容，股價未如同 Facebook 股價劇烈下跌。

Netflix 第 2 季新增訂閱用戶 520 萬人，遠低於該公司 4 月的預估值 620 萬人，國際用戶和國內用戶分別新增 447 萬與 67 萬人，低於預期的 590 萬人和 120 萬人。

而以季別來看，Netflix 今年第 2 季新增的訂閱用戶亦低於去年同期，這代表著該公司的增長正在減緩，對投資者來說是個壞消息。第 2 季營收 39.07 億美元，則略低於分析師共識預期的 39.38 億美元。

Chandler 指出，Netflix 目前估值約為 1500 億美元，本益比過高，且呈現負現金流情況，在用戶成長趨緩的情況下，他不看好 Netflix 未來幾個月的表現。若下一季該公司表現再度不如預期，股票恐遭拋售。

Netflix 多頭看法

財經部落格《Motley Fool》的 Anders Bylund 認為，儘管 Netflix 目前股價比起歷史高點低約 20%，但整體報酬率還是相當可觀。而儘管用戶增長不如預期，去年 Netflix 的全球用戶增長率達 25.2%。

而 Netflix 投入許多資金至原創內容製作，Bylund 認為這些內容都將成為 Netflix 的重要資產，在未來 5 年內，有望將現金流轉正，他建議買入 Netflix 股票。

來自 Walmart 的挑戰

影音串流產業已是一個相當擁擠的競爭市場，目前主要競爭者有 Netflix、Amazon、Hulu、AT&T 等，Bylund 指出，Netflix 週一股價大跌的原因，可能是由於 Walmart 宣布將推出訂閱的影音服務。

《華爾街日報》28 日報導，知情人士透露，以削價競爭聞名的 Walmart 預計將推出比對手更便宜的訂閱月費，並瞄準美國中部的客群，目前還不確定該公司是否會製作原創內容。Walmart 股價 31 日上漲 0.85% 至每股 88.88 美元。