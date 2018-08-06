巴菲特大力推崇 波克夏持有蘋果股份價值近500億美元

巴菲特 (Warren Buffett) 實在是太喜歡蘋果 (AAPL-US) 了。他掌管的波克夏控股 (Berkshire Hathaway) (BRK.A-US) 在周六公布財報，目前對蘋果持股約占蘋果公司 5% 左右，價值近 500 億美元。這是目前為今為止波克夏持股中最有價值的股份。

兩年前波克夏開始嘗試投資蘋果這家科技巨頭，由於 iPhone 銷售放緩，波克夏當時只買進約 1000 萬股，總價值 11 億美元。

波克夏接下來繼續逐步買進蘋果股票，該公司 2018 年第 1 季再次提高了其蘋果持股至超過 2 億股，價值約 410 億美元。截至 6 月底，根據波克夏的季報，對蘋果的投資為 472 億美元。

也就是在巴菲特的推崇下，推升蘋果在上週跨越 1 兆美元市值門檻。

總體而言，波克夏控股上季的營業獲利成長 67%，從一年前的 41 億美元增至 69 億美元。

其最新業績的亮點包括其保險業務的大幅成長。在其海上承保業務部門，營業獲利從 2200 萬美元的虧損反彈至獲利 9.43 億美元。

在其龐大的投資組合中，波克夏還在保險、公用事業、製造業和鐵路產業擁有業務。

與去年同期相比，淨營收從 43 億美元攀升至 120 億美元。但巴菲特一再提醒不要過度關注淨營收。

因為今年初時會計規則的變化，波克夏必須將未實現獲利損失納入其報告的淨營收中。因此巴菲特在上次寫給股東的信中寫道，規則改變將「嚴重扭曲」其淨營收，並提醒投資者關注「描述我們經營業績真正的重要數字」。