牛市已接近最後一局？大摩：大型成長股與小型股將漲多修正

摩根士丹利 (Morgan Stanley) 持續保守看美股後市，認為股票的長期牛市可能已經來到最後一局。

摩根士丹利近期多次強調，「滾動熊市」還未結束，一些之前上漲的股票，現在也可能變得危險。

這家投資銀行指出，受到貿易戰的影響，投資人押注小型股較不受衝擊。但正是這種看法，推高了小型股股價，使得這些股票可能已經「定價過高」。

美股小型股的基準指數羅素 2000，今年以來上漲 8.9%，標準普爾 500 指數上漲 5%，道瓊工業指數上揚 1.9%。不過漲最多的仍屬納斯達克指數，今年以來漲幅近 11.8%。

美國羅素 2000 指數

不過，納斯達克的漲幅幾乎由少數股票所推升，特別是今年漲近 50% 的亞馬遜 (AMZN-US) ，與市值突破 1 兆美元的蘋果 (AAPL-US)，蘋果今年以來也漲了 21%。

摩根士丹利首席美股策略師 Michael Wilson 表示，這些漲多的類股接下來可能將遭受打擊，實際上，一些個股上個月底就已經開始有意義的修正。他說，壞消息是，這些資產類別占了標普 500 近 40% 的比重，並構成納斯達克約 50% 的部分，這將帶來美股指數的重大影響。

Wilson 上週四在 CNBC 節目中，預測納斯達克將出現 15% 修正，標普 500 會有 10% 的跌幅。

Wilson 指出，如果研判正確，大型成長股與小型股，會在滾動熊市中最終受害，也讓滾動熊市進入了比賽的最末段。他說：「請記住，最後一局可能帶來很多興奮和痛苦，這取決於你所支持的球隊。」

過去原本一直看多的 Wilson 表示，摩根士丹利已經售出 25% 的大型成長股部位，轉為大型的價值股，並滅少 30% 的小型股持股，轉為現金等資產。摩根士丹利接下來較看好防禦性類股的表現。