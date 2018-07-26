拓展嬰兒用品業務 沃爾瑪想取代玩具反斗城

在最後一家玩具反斗城商店垮台，黯淡退出市場後幾週，沃爾瑪 (WMT-US) 正開始進行市場填補，大舉推行該公司的嬰幼兒產品。

今日 (26 日) 開始，消費者將在沃爾瑪的網站上看到更多的嬰兒用品，頁面還分為六個主題系列來推廣產品，從嬰兒床和汽車座椅到嬰兒食品和尿布都有。沃爾瑪在過去的一年裡，於公司網站上增加了 30,000 件嬰幼兒用品。沃爾瑪發言人 Danit Marquardt 表示，在 Walmart.com 上搜索與嬰兒相關的物品的數量比原先大幅增加了 40%。

沃爾瑪嬰兒部門副總 Lauren Uppington 在一份聲明中表示：「通常夏季和初秋時候有較多的嬰兒出生，現在就是為繁忙的家庭推出新購物功能的最佳時機。」他也補充道：「此外，該公司還致力於在全國 2,000 多家商店中為嬰兒部門創造新的店內體驗。」

全球嬰兒護理產品市場預計將持續成長。根據 Statista 的數據，預計到 2021 年將超過 130 億美元，高於今年估計的 114 億美元。

競爭者方面，亞馬遜 (AMZN-US) 也在嬰兒用品業務做出了很大的推動。亞馬遜最暢銷的內部品牌之一是 Mama Bear，它住要是販售嬰兒尿布和有機嬰兒食品。

Target(TGT-US) 也是嬰兒用品領域的另一個競爭對手，Target 希望憑藉自有品牌 Cat&Jack for kids clothing 的優勢，來吸引前購買玩具反斗城嬰兒用品的消費者轉來 Target 的網站下單。此外，Target 也在改造實體店內的嬰兒部分，展示產品供家長在現場進行試用，進而增進店內體驗。