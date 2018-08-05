〈名師解盤〉本周高檔盤整 留意貿易戰後續 區間震盪格局機會大

台股 3 日終場收在 11012.43 點，終止周線連三紅，累計單周下跌 43.68 點。法人表示，大盤處於高檔盤整，市場關注美中貿易戰的發展，展望本周，估計指數將於 10900 點至 11100 點區間進行盤整，建議可留意科技業供需狀況、美中貿易後續以及長線趨勢的族群表現。

元富投顧總經理劉坤錫表示，指數目前仍處在高檔盤整，市場普遍關注美中貿易戰後續，短期估計指數將於 11000 點上下約 100 點，即 10900 至 11100 點上下進行盤整；另近期法說會旺季，指標公司釋出的財報數據和展望也備受關注。

觀察近期盤勢，市場目光仍聚焦在財報表現和產業展望變化，評價面和部分漲價題材能否延續，也成為資金移轉、類股輪動快速的考量因素之一。

此外，受到短線上累積較大漲幅，上周被動元件波動較大，籌碼相對凌亂，受資金面影響程度大過基本面，加上短線獲利了結賣壓導致波動。不過回到基本面，從 6 月營收、陸續公布的 7 月營收表現來看，整體科技產業的成長動能仍在，未出現反轉訊號。

資金面上，外資表現相對正向，根據證交所統計，7 月外資買超轉正、達 81.75 億元，8 月 2 日外資賣超金額不大，3 日又轉為買超 16.34 億元。

展望本周，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，美中貿易情勢變化，打亂股市步調，盤面上短線漲多的族群為調節重心。不過，受惠於美科技指標等利多消息支撐，加上被動元件族群跌勢暫歇，權值股有一定表現，對於穩定市場信心有一定的幫助。

廖哲宏說，在後續觀察上，建議留意三大面向，包括第一、科技業基本面尚未出現反轉訊號，供需吃緊狀況仍在；第二、美中貿易風波延續，短線上沒有定論，但中長期來看，對基本面的影響程度確實可能愈趨嚴峻。

第三、短線上的波動雖然難料，但中長期趨勢仍可以掌握，市場波動後，還是會逐漸回歸基本面，因此，投資焦點可放在具成長利基和長線趨勢的族群上。