〈觀察〉台灣Pay綁卡量慘輸三大國際支付 二大原因造成發展困境

三大國際 Pay(Apple Pay、Samsung Pay、Google Pay) 信用卡綁卡數已達 403 萬張，台灣 pay 僅 70 萬張左右，台灣 pay 大舉落後三大國際支付 4.7 倍，其敗因主要為「四大超商使用落後」、「尚未結合信用卡」，政府大喊 2025 年要達到行動支付 90% 的政策目標，但是動作卻慢了不只半拍，也難怪台灣 pay 至今發展成效仍慘輸國際 Pay。

其實，台灣 Pay 並不難使用，只要是 Android5.0、或 iOS10.0 以上手機，用戶只要下載「台灣行動支付」APP，下載完成後，註冊以及新增金融卡，在驗證身分成功後，就能直接透過手機支付。

而且台灣 Pay 除了支付功能，由於綁定金融卡的適用範圍更強大，可繳納「全國繳費網」的停車費、手機 / 電話費、信用卡費、水電費等多種帳單；還可以行動轉帳等附加加值功能，這些可說是勝過三大國際 Pay 的優勢。

雖然有人可能覺得用指紋辨識或手機解鎖就能感應的國際 Pay 比較方便，但以現在流行的第三方支付如街口支付來說，也都是手動開啟 APP，要感應前再輸入密碼以進行消費，卻也能打下一片江山，台灣 Pay 慘輸理應不是輸在操作不便，而是另有原因。

據金管會最新統計，到今 (2018) 年 6 月底，國際 3 大 Pay 信用卡綁卡數已達 403 萬張，台灣 pay 僅 70 萬張左右，是台灣 pay 的 4.7 倍，金管會就直接點出，三大國際 Pay 過去一年來綁卡量及消費金額大幅成長，主要是國人已經逐漸習慣使用行動支付，加上超商等商店開放行動支付帶動，使用場域增加對三大國際 Pay 有很大助益。

的確，四大超商都早就已經全面可以使用三大國際 Pay，以 7-ELEVEN 來說，2017 年 12 月就已經引進三大國際 Pay，且目前光是三大國際 Pay 的使用人數就占 7-ELEVEN 信用卡交易 6 成。

反觀台灣 Pay，今年 7 月中才在萊爾富上線，單單比較萊爾富，今年 1 月國際三大 Pay 就已全面到位，顯示台灣 Pay 整整晚了大半年，更遑論尚未上線的全家、7-ELEVEN、OK 等另外三家超商。

據財政部規劃，全家超商要等到今年底前才可使用台灣 Pay，而通路居全體超商之冠的 7-ELEVEN 則預計在明年第 1 季上路，而 OK 便利商店更是要遲遲等到明年第二季才會上線。

台灣 Pay 除了尚未完整搶進與民眾最貼近的超商場域，便民性打了折扣，目前只能綁定金融卡也是一個敗因，要等到今年 11 月「台灣 Pay QR Code 共通標準」規格連結 VISA、Master Card 與 JCB 等國際信用卡組織後，台灣 Pay 才能選擇使用信用卡付款。

台灣 Pay 目前加入的金融機構有 22 家，其實並不少，年底將擴大到 33 家，未來還會有悠遊卡公司及歐付寶加入，而可以使用的店家約有 3 萬家，但是台灣 Pay 綁卡量還是大輸，財政部的政策推動比起喊目標口號，加快發展腳步才更是重點。