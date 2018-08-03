〈分析〉貿易戰兩樣情：科技股臨巨大風險、工業股好便宜

美國在全球具有強大影響力，且為世界第一大經濟體，美國企業因此深受其利。近年來中國崛起，成為許多跨國企業的重要市場，專家指出，美中貿易戰持續升溫情況下，美國科技業恐面臨極大風險。

科技股

谷歌 (Google)

谷歌在 2010 年時，因抗議內容審查規定而撤出的中國市場，2 日則有消息傳出，該公司正在測試一款符合中國控管的搜尋引擎，但中國相關部門已澄清，有關谷歌計畫重返中國市場的傳聞並不屬實。

不管谷歌重返中國市場與否，中國的網路市場已變得不容忽視，起碼以用戶數來說，為全球最大的。

Alphabet 股價日線走勢圖

美國企業欲在未進入中國市場的狀況下，仍成為行業的領頭羊，將是很艱難的任務，但在美中關係緊張之下，美企開發中國市場亦變得更困難。

蘋果 (Apple)

蘋果執行長庫克 (Tim Cook) 被問及對貿易戰看法時，他認為美國和中國之間，存在著「不可避免的相互關係」，所以最終雙方應該會和解。

iPhone 在中國的銷售，對蘋果來說至關重要，約占該公司營收 18%，而中國若進行反擊，將會對蘋果造成衝擊。另一方面，儘管 iPhone 和 MacBook 並沒有在關稅清單內，但是該公司的智慧型手錶和音響則是受到影響。

除了貿易戰之外，蘋果面臨來自華為與小米的強勁挑戰，華為在第 2 季正式超越蘋果，成為全球最大的手機製造商，三星則仍為龍頭。



特斯拉 (Tesla)

中國為全球最大的電動車市場，去年佔特斯拉總銷售 17%，而北京當局欲針對美國進口車輛課徵 40% 高額關稅，使特斯拉身陷兩難，希望能不傷害公司利潤但亦不失去中國市場。特斯拉開始朝建立全球生產平台前進，將在上海建立一個全資電池和車輛組裝廠。

工業股 / 機械股

美中貿易戰的緊張局勢，以及不如預期的營收，使工業股表現不佳，SPDR 工業指數基金今年表現不如大盤，下滑 0.3%。

但 Melius Research 的分析師 Rob Wertheimer 認為，不管會不會全面爆發貿易戰，工業股現在都處於便宜的水平，將工業產業評級上調至正向 (Positive)。他特別看好 Caterpillar、United Rentals 與 Stanley Black & Decker。