中美貿易緊張之際 谷歌搜尋欲重返中國市場？陸媒：不屬實

知情人士透露，谷歌 (GOOG-US) 正在測試一款搜索引擎的行動版本，該版本遵循中國對內容嚴格控管的規定，顯示母公司 Alphabet (GOOGL-US) 有意重返 8 年前因抗議內容審查規定而撤出的中國市場。

但消息人士也補充，谷歌此項內容審查的搜尋產品尚未完成，有可能最後不會實現。

谷歌重返中國搜尋市場最大障礙就是必須取得中國官方的批准，目前中國官方封鎖境內連結至谷歌搜尋引擎與其他外國新聞和社交媒體平台。

谷歌欲重返中國市場的消息最早見報於《The Intercept》，中美貿易緊張情緒升溫之際，谷歌欲於此時重返中國市場恐怕難度更高，而屈服於中國審查規則，也可能引起提倡人權者、員工和美國政客等不滿。

Google 執行長 Sundar Pichai 在 2015 年上任後，一直戮力強化谷歌在中國的活動，去年谷歌在北京開設了 AI 實驗室，也提供 Android app，如翻譯服務和檔案儲存 app 等，其他舉措包括在中國開設 Android 行動 app 商店等則因無法取得當地政府核准而功敗垂成。

針對重返中國的計畫，谷歌發言人指出，谷歌一直戮力耕耘中國，亦已與中國開發商共同合作，並投資電商巨擘 JD.com 在內的中國企業。

然而，此消息再次成為市場焦點後，中國《證券時報》報導，相關部門澄清，有關谷歌計畫重返中國市場的傳聞並不屬實。