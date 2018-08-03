〈財報〉AIG財報大失所望 盤後狂瀉逾6% 

美國國際集團 (AIG) (AIG-US) 週四 (2 日) 公布第二季財報，受業務重組影響，獲利大失所望，消息傳來，週四 (2 日) 盤後股價慘摔，一度跌至每股 51.95 美元，跌幅逾 6%，這是自 2017 年 2 月以來最糟的一天。

週四 (2 日) 上漲 0.31 %，來到 55.16 美元，受到財報不佳消息拖累，盤後狂瀉，跌幅達 6%。

週四 (2 日) AIG 盤後股價慘摔，一度跌至每股 51.95 美元

AIG 第二季財報

調整後每股純益 1.05 美元，低於市場預期的 1.19 美元

淨營收為 9.37 億美元，年減 31%

受到投資收入與企業保險業績疲軟影響，加上扣除了 2 億美元的稅前重組費用，淨營收下降了 17%，淨營收 9.37 億美元。

第二季業績大幅衰退，AIG 跨全球總計普通保險的調整後稅前利潤下降了 46% 至 5.68 億美元，人壽與養老金業績較佳，儘管其調整後稅前利潤下降 3% 至 9.62 億美元，但因為保費與手續費增加，仍帶來四分之一的穩健業績。

由於避險基金收入、私募股權持有以及其他投資所帶來的收益都減少，AIG 第二季整體投資收益下滑 12% 至 31 億美元。

AIG 表示，第二季財報表現不佳是於受到業務重組影響，技術與人事支出提高，包括推行戰略計畫所需人事及佣金費用。

AIG 執行長 Brian Duperreault 在週四財報會議中表示，我們會持續實踐 2018 年承諾的承銷利潤。

上個月 AIG 以 56.6 億美元的價格收購 Validus Holdings Ltd.，有助於推動 AIG 下一季業績增長。該交易帶來了在 Lloyds Bank Plc 業務，包括農業保險和再保險等，有望為第三季營收帶來好消息。