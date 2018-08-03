〈蘋果市值破兆〉奪冠的十大理由 Cramer：還會再漲 目標價300美元

蘋果市值週四 (2 日) 站上 1 兆美元歷史性關卡，或許有人會覺得這重要嗎？但是 CNBC『瘋狂星期一』主持人 Jim Cramer 主張，蘋果市值登兆這件事比中國反對川普提高關稅、10 年期公債殖利率跨過 3% 與否還要重要，他列出此事的十大重點：

1. 絕對重要性

直至近日，對任何企業來說，1 兆美元的市值都是不可想像的。

在 2000 年 3 月，約莫網路泡沫頂峰時期，思科 (Cisco) (CSCO-US) 市值僅 5500 億美元，隔年思科市值流失近 3/4。

Cramer 表示，「投資者怕死了事件重演，『有企業市值能超過 5000 億美元嗎』這種想法被視為危險、煽動性的，甚至是潛在崩潰的跡象。

但是在 5000 億美元關卡順利突破後，市場心態就改觀了，一路推升蘋果這類企業往 1 兆美元里程碑奔去，而且蘋果成功達陣，甚至交易價格就 EPS 估值倍數來說「一點都不貴」。

2. 生態

當蘋果變得如此龐大，開始形成自有生態系統時，投資者反而會猶豫不決，蘋果的廣度容易招致「誤解」。

但因為蘋果現在已為備份顧客檔案收取費用，且自 App 商店保留一部分獲利，其廣大服務營收來源現在已是成長引擎。

「訂閱服務可能是最可靠和能預測的營收形式，這是蘋果股價值得更高 P/E 比的原因，也是蘋果能衝破兆元關卡的重大理由。」

3. 消費者

Cramer 再次重申其理論，蘋果不該以科技公司來估價，而是該視為消費性產品公司。

「這是一家擁有史上最好設備的消費產品公司，這就是死忠果粉越來越多的原因，但蘋果的股價以獲利基礎來說，卻比高樂氏 (Clorox，美國居家清潔品公司) 這類股票便宜多了。倘若我們用高樂氏的估價方式來評估蘋果股價，猜猜該多少？300 美元！」

4. 整體潛在市場範圍

「蘋果似乎已經主宰市場，但其實蘋果還有一個巨大潛在市場還沒有進攻呢。」Cramer 指出，許多企業並沒有為員工配置人手一台蘋果個人電腦，如果蘋果成功打入企業，其 PC 業務將劇烈加速。

除此之外，蘋果以量而言僅是全球第三大手機廠，出貨量還落後三星，今年第一季三星手機出貨量 7820 萬支，蘋果僅 5200 萬支，因此仍有進步空間。

5. 現金儲備

蘋果坐擁現金 2430 億美元，隨時都有能力可以執行庫藏股，蘋果財務長 Luca Maestri 就曾說過，蘋果執行庫藏股的障礙就是聯邦政府有規定一天最多只能回購多少股票。

Cramer 說，「我跟 Luca 提到這點的時候，他說股價被低估了，要是負責回購的傢伙都覺得他們的股票太便宜，那你最好相信蘋果真的『便宜到爆』，這也是為何蘋果股票只要一跌就超適合快點買進。」

6. 管理階層

蘋果管理團隊，尤其是執行長庫克 (Tim Cook) 就是讓公司市值破兆的大推手。

「比起股價品質，庫克更在意蘋果產品的品質，他也曾冒險多次，例如改變電線配置、耳塞、天價 iPhone..... 結果每次他都是對的。」

「也就是說，庫克監視著股票，在 2016 年 5 月 2 日那時候，看跌的人一直說蘋果最好的日子已經過了，但當時庫克來上我節目時很堅定的說，現在還是谷底咧。」

7. 懷疑論者

科技分析師不斷調查供應商狀況，以蘋果供應鏈的消息來嚇死投資者，蘋果股票變成貪婪交易者的港灣，每次一有什麼風吹草動就短線進出。「中美貿易隱憂、價格點、零件恐慌.... 這些永遠沒盡頭，但是每次擔憂都是股價再攀升的時點，也很少有企業攀升的狀況比蘋果還好。」

8. 大數定律

「大數定律」——大型、快速成長的組織沒有辦法維持同樣速度成長下去，這個想法一直困擾著蘋果公司。

但蘋果破紀錄的上漲打破了這項定律，也為其他邁向 1 兆美元市值的快速成長者鋪路。

9. 通膨

更好的是，對其他兆元市值競賽選手來說，通膨讓所謂的 1 兆美元不像過去那麼可怕，也就是說「兆元市值也不那麼失控。」

10. 其他

Cramer 推測，蘋果不會是兆元俱樂部的唯一會員。

「你之後就會看到微軟和亞馬遜也加入會員了，因為他們現在真的做得很棒，在這三大科技巨頭引導下，我得說，還可能引發一堆企業跟進。」

結論

「就像 iPhone X 一樣，蘋果股價該多少，只要大眾買單就好。現在顯然就看到 1 兆美元出現了，但坦白說，還會再往上漲，說不定還高得多了。」