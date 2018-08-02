〈分析〉科技股將下跌的4大原因 資金該轉往何處？

蘋果的財報表現優於預期，帶動科技股展現另一波漲幅，但仍有分析師對科技股持不樂觀看法，認為大型科技股因估值過高，未來恐將走跌。投資者可考慮將資金轉往大型金融股與工業股。

RBC Capital Markets 的美股策略主管 Lori Calvasina 從今年 4 月開始看空科技股，即便蘋果近日表現亮眼，她對美國大型科技股的評級仍為「減持」。

投資時事通訊《The Bear Traps Report》的編輯 Larry McDonald 警告，投資人最好遠離 FAANG 股，因為他們有可能將下跌 30% 至 40%。

以下為 Calvasina 看空大型科技股的原因：

1. 樂觀情緒減少

科技股為近幾年引領美股上漲的主因，因此資產管理公司的投資組合中，一定包含著科技股，但她認為近期市場對科技股的樂觀情緒有降低的跡象，Sell Side 對科技股評級為「買入」的數量正在減少。

2. 估值過高

Calvasina 指出科技股的估值，正在重回金融泡沫後高點，本益比 (P/E) 和企業估值倍數 (EV/EBITDA) 皆過高，科技股的估值，比其他產業的平均估值高出 1.8 個標準差。科技股的價值約占標普 500 指數 25%。

3.ETF 資金流入恐下滑

Calvasina 認為，流入追蹤科技股 ETF 的資金，在今年第 1 季已攀顛峰，第 2 季流入資金可能會下滑。

4. 強勢美元影響

強勢美元將對科技股造成阻力，因為許多大型科技股依賴海外市場的銷售，當海外貨幣換成美元時，將使公司承受匯損。

截至 8 月 1 日為止，大型科技股股價表現如下，僅有蘋果繳出上漲表現。

主要指標科技股表現

5. 投資新選擇

DataTrek Research 的共同創辦人 Nicholas Colas 表示，投資者可考慮金融股與工業股。從 6 月底迄今，標普 500 金融業指數上漲約 5%，Colas 認為，美債殖利率曲線若變得較傾斜對該產業有利，目前本益比約為 12.7。

標普 500 金融業指數走勢

儘管受到貿易緊張局勢的負面影響，工業產業近期仍有漲幅。Mayflower Advisors 的 Larry Glazer 認為，美國總統川普在中期選舉之前，應該會與中國「達成協議」，將會推動該產業。