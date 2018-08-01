結構獲利改善 外資多給買進評等 聯發科股價大漲重回月線

手機晶片廠聯發科 (2454-TW) 法說下調全年目標，不過第 3 季營收估較第 2 季成長 3-11%，毛利率走勢估持平，展望優於外資預期，外資出具報告看好整體營運基本狀態轉佳，2 家歐系外資皆給予優於大盤與買進的評等，激勵聯發科今 (1) 日股價表現，盤中大漲逾半根停板，也重回月線之上。

聯發科對營運後市看法保守，第 3 季旺季不旺，營收估增 3-11%，毛利率預估持平，外資指出，雖然第 3 季不如過往旺季表現，但營收季增幅度已優於外界預期，且毛利率持穩，顯示結構獲利狀況改善中，看好後市狀態。

另外，聯發科也將推出可支援 Cat12 與 Cat16 頻段的手機 SOC 晶片，以對抗高通現有 600/700 系列晶片競爭壓力，據悉聯發科將採優於高通所使用的製程生產晶片，有助晶片成本結構與獲利空間。

非手機晶片部分，外資認為，包含 ASIC、語音助理、物聯網晶片如 NB-IoT、車用語電源管理 IC 等成長型產品，出貨動能也看俏，今年估有 2 位數增幅，將支撐全年營運，彌補了手機晶片營收下滑的壓力。

外資強調，雖然聯發科短期股價持續修正，不過非手機晶片的展望不錯，維持買進與優於大盤的評等，目標價則些微調整，利多仍激勵股價表現，今日盤中大漲逾 8%，重回月線以上。