鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-01-15 19:31

聯發科 (2454-TW) 今 (15) 日發表兩款晶片天璣 9500s 與天璣 8500，分別採用 3 奈米、4 奈米製程，進一步搶食旗艦級市場，與高通(QCOM-US)Snapdragon 系列互別苗頭。

資深副總經理徐敬全表示，聯發科一直致力推動行動晶片在尖端技術的發展，透過擴大創新與研發投資，持續保有在全球智慧手機 SoC 市佔率領先的地位。本次發布的天璣 9500s 為普及旗艦體驗而生，天璣 8500 則是專為年輕族群打造的輕旗艦行動晶片，展現全大核、高能效等關鍵特色，維持在遊戲玩家心中卓越性能的地位。

‌



天璣 9500s 採用旗艦 3 奈米製程和全大核架構，八核 GPU 含 1 個主頻高達 3.73GHz 的 Cortex-X925 超大核、3 個 Cortex-X4 超大核、4 個 Cortex-A720 大核，搭載領先同等級的旗艦高容量高速快取記憶體，並結合旗艦級天璣調度引擎，讓行動裝置能充分發揮強大性能和能效。

天璣 9500s 搭載 Immortalis-G925 GPU，能為高負載的 3A 級手遊提供穩定滿格、暢玩的沉浸式體驗，滿足重度玩家與電競選手對極致性能的期待。天璣 9500s 支援先進的光線追蹤技術，其內建的天璣 OMM 追光引擎能夠高效渲染圖形，大幅提升遊戲畫面的真實感與精細度，帶來媲美遊戲主機等級的環境光照與反射效果。

此外，藉由天璣星速引擎的 MAGT 動態遊戲調控 3.0 技術與 MediaTek Frame Rate Converter 3.0 技術，天璣 9500s 可明顯提升主流遊戲的能效表現，有效延長行動裝置續航時間。該晶片亦支援 165 FPS，以協助玩家在對戰中搶占先機。

天璣 9500s 整合旗艦級 AI 處理器 NPU，擁有卓越的裝置端 AI 性能，並針對生成式 AI 推理、多模態模型進行優化，以建構強大的旗艦裝置端影像、內容生成等多元能力。此晶片支援多項裝置端 AI 功能，包括 AI 即時照片美化、AI 照片編輯 (擴圖、去背、物件移除)、AI 內容摘要 (通話、會議、文件) 等常用功能，以協助行動裝置品牌商打造使用者個人的隨身 AI 設備，以應對日益增長的社群分享與行動辦公等情境所需。

天璣 9500s 搭載先進的 MediaTek Imagiq ISP 影像處理器，支援即時 30 FPS 運動追焦和 8K 全焦段杜比視界 HDR 影片錄製，讓影像創作者能輕鬆捕捉清晰、生動的影像畫面。此外，該晶片亦支援傑出的抓拍與降噪技術，為使用者提供即快又清晰的旗艦級拍照體驗。

天璣 8500 採用高能效 4 奈米製程，其全大核架構 CPU 包含 8 個主頻最高可達 3.4GHz 的 Cortex-A725 大核，進一步提升性能和能效的表現。天璣 8500 支援精準的調度技術，並支援傳輸速率更高的 LPDDR5X 9600Mbps 記憶體，讓使用者在日常應用、遊戲、多任務處理等情境中享有流暢且持久的續航體驗。