〈財報〉網路廣告業務給力 中國百度Q2獲利優於預期

中國搜尋引擎巨擘百度 (Baidu) (BIDU-US) 週二 (31 日) 公布財報，由於網路廣告業務成長強勁，季度獲利高於華爾街預期。

網路廣告業務第二季營收年增 25% 至人民幣 211 億元 (31 億美元)。

百度的信息流 (newsfeed) 產品成長快速，該 app 類似於臉書的動態消息，且不似同業因未能審查內容而遭臨時禁令和罰款，百度總能擺脫監管機構的怒火。

截至 6 月 30 日的第二季，百度純益上升至 64 億元人民幣，或每 ADS 18.14 元人民幣。去年同期百度純益 44.2 億元人民幣，或每 ADS 11.31 元人民幣。

不含一次性項目，百度每股 ADS 21.06 元人民幣，高於預期的 16.46 元人民幣。

營收總額年增 24.4%，自去年同期的 208.7 億元人民幣上升至 259.7 億元人民幣。

百度 2017 年一月延攬前微軟執行副總裁陸奇擔任該公司的營運長與集團總裁，這份財報對動蕩數月欲穩定業務的百度來說，無疑是好消息。

CICC 分析師 Natalie Wu 表示，「百度行動 app 顯示用戶和活躍趨勢很健康，我們認為未來 6 至 12 個月內，百度信息流有很高的獲利潛力。」

在美上市的百度週二盤後一度上漲約 3% 至 254 美元，但爾後漲幅收斂至 1.67%。