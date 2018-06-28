為了拯救低迷的在華銷量 福特押寶百度

在周三的官方聲明中，全美第二大汽車生產商福特宣布與百度簽署合作意向書，雙方共同合作開發轎車人工智慧和智能互聯技術。根據雙方的協議，福特和百度將利用百度 DuerOS 車聯網技術，包括語音語義、車載圖像、內容生態等多項技術，為福特車提供車載資訊娛樂系統和數字服務。

同時，雙方還有意向建立智能車聯網聯合實驗室。雙方將致力於研發基於雲端的人工智慧技術，覆蓋汽車、手機、智能家居、銷售平台等多個用戶體驗方面的痛點。

該項意向書是去年雙方一攬子合作的延續。去年，福特宣布加入百度的開發式無人駕駛平台 Apollo，按照前百度 COO 陸奇的構想，該開發無人駕駛平台對於汽車業的定位類似於 Google Android 平台對於智慧型手機的定位。

福特此舉旨在挽回其在華——公司曾經的高利潤市場的頹勢。相關數據顯示，在今年的頭兩個月，福特在華汽車銷量下跌 23%, 而與之相對應，中國——全球最大的汽車市場同期銷量年增率上漲了 1.7%；公司最大的競爭對手通用同期銷量上漲 11.6%。

福特曾經對中國市場寄予厚望，其在 2006 年啟動公司 50 年來最大的擴張項目，投資 50 億美元在華新建廠房，以便其在華年產量能夠達到 120 萬輛。追趕其競爭對手通用及沃爾沃在華的產量。

但是在初期的勝利後，福特在華銷量陷入停滯。根據研究機構 LMC Automotive 數據顯示，2014 年福特在華客用車銷量名列第 6 位，而在今年前第三季，其排名已經下滑至 18 位。分析師認為相關的下跌主要是由於福特無法為偏愛新技術的中國用戶定製和開發新技術及車型。

雙方的合作如果確實落地，在提升福特的品牌形象及銷量的同時，也意味著百度在無人車領域取得重大的勝利。

百度 Apollo 平台提出之後，當初宣布合作的企業實際上採取觀望態度，實際參與者較少。雙方的爭議焦點在於核心數據的歸屬。百度「Apollo」計劃一個重要的環節是百度通過公開自己的技術平台給整車企業賦能，同時獲得使用者的數據，進而完善自己的無人駕駛系統。一旦這個「數據庫」得以形成，百度將有可能獲得在無人駕駛行業的主導權。這也要求車企放棄現在的研發成果，都使用百度提供的軟硬體平台，同時提交其核心數據。這一想法現在並不現實，企業很難一下子放棄公司最有價值的數據。