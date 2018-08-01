美國CVS和7-Eleven也將於今年秋季適用蘋果Apple Pay

蘋果公司 (AAPL-US) 執行長 Tim Cook 在公司的財報電話會議上表示，今年秋季，蘋果的 Apple Pay 將在美國的 CVS(CVS-US) 以及 7-Eleven 啟用。此消息令人注目，因為 CVS 是第一批抵制 Apple Pay 的主要零售商之一，也在 2016 年推出了自己的條碼式移動支付解決方案 CVS Pay。

CVS Pay 是第一個藥妝連鎖店採用的行動支付解決方案，為的是取代 Apple Pay 或其他競爭對手的 NFC 技術。該公司認為，為客戶提供自己的點對點解決方案是很有價值的，因為這個解決方案將支付和顧客忠誠度結合在一起。

此外，CVS 先前也支持 CurrentC 作為 Apple Pay 替代方案。CurrentC 由沃爾瑪 (WMT-US)，百思買 (BBY-US).. 等主要零售商領導。利用 QR 碼的支付解決方案挑戰 Apple Pay 在行動支付方面的潛在主導地位。然而，CurrentC 最終失敗，該技術於 2017 年被出售給摩根大通。而百思買和 Rite Aid 等零售商開始允許 Apple Pay 成為店內支付選項之一。

因此，這個決定對蘋果的 Apple Pay 來說是一個重大勝利。同時，7-Eleven 也將加入 Apple Pay 作為支付選項。

Tim Cook 還表示，Apple Pay 今年也將在德國推出，具體時間未知。他同時也表示，Apple Pay 預期在 2018 年第三季的交易量超過 10 億，達去年同期的三倍，行動交易量超越 Square 和 PayPal。

隨著 Apple Pay 不斷擴張，目前已經在全球 24 個市場推出服務，並且擁有超過 4,900 家銀行合作夥伴。此外，Apple Pay 也即將在美國的 eBay 上線，如上週 eBay 宣布的那樣。