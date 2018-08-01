蘋果Q4前瞻亮眼 營收預估範圍超越華爾街預期 盤後漲近4%

蘋果 (AAPL-US) 預期，第四財季營收介於 600 億美元至 620 億美元區間，超過華爾街預期上線，根據 StreetAccount，華爾街分析師預期為 594.7 億美元，激勵盤後漲近 4%。

蘋果執行長庫克 (Tim Cook) 在法說會上表示，「我們很高興能公布蘋果有史以來最棒的 6 月一季財報，接著第四財季營收成長會有 2 位數。我們第三財季的結果是靠 iPhone、服務和穿戴式設備持續強勁銷售所推動，我們自己的產品和服務感到非常興奮。」

蘋果 2018 年第四財季前瞻性指引重要數據： -- 營收：600 億美元至 620 億美元 -- 毛利率：38％至 38.5％ -- 營業費用：79.5 億美元到 80.5 億美元 -- 其他收入 / 支出：3 億美元 -- 不連續項目前稅率：約 15%

蘋果董事會已宣布，每股普通股分派現金股利 0.73 美元，預計將於今年 8 月 16 日支付，股東登記截止日至 8 月 13 日。

因智慧手機市場飽和以及所謂「超級週期」結束的臆測，讓蘋果最近一期財報一直備受打壓，而第四財季向來是蘋果推出新款 iPhone 的一季 (蘋果通常 9 月中旬公布新機)，蘋果的財測可以一窺該公司對手機產品持續的展望。

中國方面：

蘋果迄今避開了中美貿易戰影響，但隨著每個國家都提高關稅，在中國紮根的蘋果也恐會開始感受到衝擊，蘋果許多供應鏈都設在中國，且根據 FactSet，中國市場是蘋果第二大營收來源，僅次於美國。

蘋果將第三財季營收中 95.5 億美元歸功大中國地區，年增率 19%，但較上一季年增率 29% 下降。

庫克在法說會上表示，「iPhone X 已是中國連續 2 季最受歡迎的智慧手機機種，事實上，iPhone 一直是中國大城市最熱賣的前三款智慧手機。」