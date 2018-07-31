日本經濟要火熱了嗎？投資者恐怕還沒有心理準備

消息指稱，日本央行將轉鷹派，《彭博》專欄分析師 Jared Dillian 認為，全球投資者恐怕還沒準備好，也難以預測日本 QE 退場後的局面。

自 2012 年以來，日本可謂一直積極進行貨幣政策的試驗，以首相為名的「安倍經濟學」結合超寬鬆貨幣政策、彈性的財政政策和有選擇性的放寬管制以提振經濟，這些措施引發極端的 QE，日本央行印鈔買進近全數 9.5 兆日本在外流通公債，並透過 ETF 買股。

對日本來說，好消息就是日圓走貶，有助提振出口業，通縮不再是持續長久的威脅，且隨著失業率下降至 1990 年代上半以來最低水準，日本經濟應當也會火熱起來，但這些發展卻沒有引起廣泛關注。

大多數人仍認為日本處於通縮、人口結構不良的狀況，但 GDP 又開始上升，尤其是名義 GDP。

日本總務省週二 (31 日) 公布，6 月份全國失業率自前月的 2.2% 小幅上升至 2.4%，係因在職者為求更好的發展而跳槽，此失業率水準仍接近 25 年最低點。

在經季節性調整的 166 萬失業人口中，70 萬人屬自願離職，另 43 萬人則屬非自願離職，以及 36 萬人為新求職者。

投資者應該留意，因為這些變化有特殊風險和挑戰，簡而言之，日本經濟火熱有潛力摧毀全球宏觀經濟的投資。

當經濟開始加速的時候，通常長期債券殖利率會上升，但日本卻不允許這麼做，因為央行的 QE 已經演變成一種殖利率曲線控制器，因為日央行買進許多需要的公債，以維持 10 年期公債殖利率超過 0.1%。

這意味，在全球債券殖利率上升之際，日本債市和其餘全球債市之間存在假套利 (pseudo-arbitrage)，換句話說，如果投資者能成功借入並賣空日本公債 (JGB)，目前利率約莫 0%，並買入 3% 利率的 10 年期公債，就可能實現無風險的利潤。

但在自由市場上，價格——尤其是利率是幫助決定資本正確配置的信號，日本債市卻沒有這個功能，因為日本央行採購了如此之多的公債，所以常常多日沒有什麼交易量，投資者也沒有債券可以賣空。

正常情況下，投機者應該會積極賣空 JGB，推高殖利率，讓日幣上漲並抑制通膨。因為殖利率釘在 0，賣空 JGB 只會導致日本央行買進更多公債，創造更多日圓，日圓毫無疑問會貶值。

但這是理論，在這種幾乎是經濟無重力的環境中，供需規則無法套用，自然也不可能估計之後會發生什麼事情，倘若經濟持續增強，且通膨率進一步上升，鷹派 BOJ 可能會成為史上最大的宏觀投資挑戰。

如果日本嚇壞債市且殖利率飆升，該國恐怕面臨破產和違約。根據彭博數據，以債務占 GDP224% 來說，日本經濟槓桿率高於希臘 (占比 180%)，美國則為 77.4%，因此大眾認為，日本根本無法讓 QE 退場，政府該做的就是清除債務並重新開始。

日本經濟龐大，多年來企圖賣空日本市場的外資均虧損連連，而這回是長期以來頭一次，交易似乎有希望發揮功能，但現下卻沒有人為總算有點興奮的日本經濟做好準備。