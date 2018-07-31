〈日央行會議〉重磅！日央行決議維持利率不變 擴大買進東證ETF

日本央行 (BOJ) 於 31 日宣布，該行為了達成價格穩定性，將持續透過殖利率曲線控制，進行量質兼備的寬鬆貨幣政策。日本央行將維持負利率政策、透過購債將 10 年日債殖利率維持在 0% 左右水平。

日本央行並同時宣布調整總規模 6 兆日圓的 QQE 寬鬆政策，擴大買進東證 (TOPIX) ETF 的規模自原先的 2.7 兆日圓至 4.2 兆日圓，繼續向市場注水，但是下修與日經平均指數掛勾的 ETF 購買規模自 3 兆日圓調整至 1.5 兆日圓。

東證指數週二 (31 日) 午後聞訊走高、日圓快速走低。

東證指數 １5 分鐘 K 線圖 圖片來源：investing.com

以下為投資人重點整理日本央行週二 (31 日) 會議重要決策：

1. 政策利率指引

日本央行指出，因應經濟活動和價格不確定性，包含 2019 年 10 月將上漲的消費稅所帶來的影響，長期利率和短期利率將維持在目前的低水平。

2. 負利率政策

日本央行委員以 7 比 2 的票數通過，金融機構存入央行的部分的存款準備金，將適用 - 0.1% 的利率，但將縮小政策利率結存 (Policy-Rate Balance) 的規模，目前規模平均約為 10 兆日圓。

3. 殖利率曲線控制

日本央行將持續實施購債政策，以將 10 年期日本公債殖利率維持在 0% 左右的水平，預計購債額度為 80 兆日圓。

4. 購入資產指引

在委員全數投票通過下，日本央行將持續購入追蹤日股的 ETF 與日本房地產投資信託基金，購入金額分別約為 6 兆日圓與 900 億日圓。但根據不同的市場情況，額度可能會向上調整或下修。

在 ETF 購買結構部分，日本央行表示將購入更多追蹤東證指數的 ETF，希望藉此避免過度集中於指數成分股，降低央行對個股的影響。

僅調整後的日本央行購買 ETF 結構

此外，日本央行將維持 2.2 兆商業票據與 3.2 兆公司債的流通額度。