〈日央行會議〉經濟還是差..日央行宣布下修GDP、通膨預估

週二 (31 日) 日本央行宣布維持負利率政策不變，並且宣布維持「殖利率曲線定錨政策」，定錨 10 年期日債殖利率在 0% 水平不變，此前市場曾經預期日本央行可能上修日債 10 年期殖利率的定錨水準至 0.1%。

日本央行並在會議上，對日本經濟前景做出前瞻展望，日本央行指出，目前日本經濟仍處在正向的上行軌道之上，同時亦受惠於已開發國家的經濟強勁，帶動外部需求走高，同時國內投資亦同步走揚。

但是另一方面，日本央行亦在會議聲明中承認，目前日本正面臨到貿易戰的威脅，並且對比日本經濟目前現況，日本通膨率確實仍然疲軟，經濟與通膨之間出現了顯著背離，日本央行表示，這顯示了日本經濟還有改善空間，不僅需要進一步強化薪資增速，企業終端產品的價格提振也需要同步提升，日本央行認為，這段過程仍還需要一段時間，才能達到央行設定的 2% 通膨目標。

受到通膨疲軟、以及貿易戰的威脅，日本央行在本次會議上，宣布下修 2018 會計年度的實質 GDP 預估及下修 2018 、2019、2020 會計年度的通膨率預估：

2018 會計年度實質 GDP 增速自 4 月會議 1.4%-1.7% 之預估，下修至 1.3%-1.5%。

2018 會計年度 CPI 增速自 4 月會議 1.2%-1.3% 之預估，下修至 1.0%-1.2%。

2019 會計年度實質 GDP 增速則維持與 4 月會議相同預測。

2019 會計年度 CPI 增速自 4 月會議 2.0%-2.3% 之預估，下修至 1.8%-2.1%。

2020 會計年度實質 GDP 增速自 4 月會議 0.6%-1.0% 之預估，下修至 0.6%-0.9%。

2020 會計年度 CPI 增速自 4 月會議 2.0%-2.3% 之預估，下修至 1.9%-2.1%。

日本央行本次會議對 2018、2019、2020 等年度的日本經濟預估 圖片來源：BOJ

日本央行並同時宣布擴大調整 QQE 寬鬆政策的購買標的，擴大買進東證 (TOPIX) ETF 的規模自原先的 2.7 兆日圓至 4.2 兆日圓，繼續向市場注水，東證指數週二 (31 日) 午後聞訊走高、日圓快速貶值後回升，匯市波動劇烈。

東證指數 １5 分鐘 K 線圖 圖片來源：investing.com