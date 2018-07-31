〈財報〉索尼上季財報亮麗 遊戲業務表現佳

日本索尼 (Sony)(6758-JP) 週二 (31 日) 公布強勁的季度財報，顯示電子硬體銷售穩定、PlayStation 遊戲業務強勁，而手機鏡頭感光元件需求火熱，肯定了新管理層專注於穩定營收來源的策略。

數據顯示，索尼 4-6 月當季獲利創紀錄，達到 1950 億日圓 (17.5 億美元)，年增 23.7%，高於路透調查的 8 名分析師的中位數預估值 1452.3 億日圓。若不計去年的一次性收益 368 億日圓，索尼這季獲利成長更高達 61%。

索尼這季的總營收為 1.95 兆日圓，淨利潤 2264 億日圓，營收年增 5.1%，淨利潤年增 180%。

索尼的遊戲業務獲利表現尤其出色，本季大增至 835 億日圓，遠優於去年同期的 177 億日圓。主因是公司專注擴展穩定收益的業務，在高利潤的線上軟體，及新推出的遊戲〈戰神 (God of War)〉與〈底特律：變人 (Detroit: Become Human)〉均創佳績，抵銷遊戲主機 PlayStation 4 銷售放緩的影響。

包括感光元件在內的半導體業務，本季獲利 291 億日圓，低於去年同期的 554 億日圓，主要是去年獲得模組業務出售和保險賠付的一次性收入。索尼目前將感光元件視為中長期成長的重要支柱。

在遊戲及半導體業務均有良好成績之下，索尼將這兩項的全年獲利預估，分別上調至 600 億日圓和 200 億日圓。

索尼今天股價下挫 0.63%，報每股 5828 日圓。