〈財報〉週年紀念日助推 東京迪士尼營運商Oriental Land獲利刷新高

隨著客人逐漸回流，負責經營管理東京迪士尼樂園、東京迪士尼海洋的日本公司 Oriental Land (4661-JP) 4 到 6 月份的財報亮眼，營業利潤為 298 億日圓 (2.68 億美元)，年增率 19%，創下東京迪斯尼度假村運營商歷史上最高的第一季營業額。

東京迪斯尼樂園和東京迪斯尼海洋主題公園在今年舉辦了 35 週年紀念活動。迪士尼樂園在本季推出了 「夢想成真！」的遊行，而迪斯尼海洋樂隊則推出了「海上最快樂的慶祝活動」的表演活動。

該公司 4 到 6 月份銷售額成長 10%，達到 1207 億日圓，超越分析師預期的 1167.2 億日圓。主要受惠於迪士尼周年紀念活動，吸引眾多來自大東京的遊客，而來自日本其他地區的遊客也同時增加。該季客流量成長了 7 到 9%。

主題公園業務的銷售額成長了 11%，達到 1007 億日圓。Oriental Land 預估主題公園業務全年將上漲 6% 至 4179 億日圓。受益於限量版週年紀念品的需求增加，每位訪客的平均的銷售額進而提升。

不過，由於稅費的增加，淨利潤僅增加 1% 至 211 億日圓。

到 2022 財年，Oriental Land 計畫將花費 2500 億日元將園區擴大 20%。收回成本需要提高門票價格並吸引更多遊客，同時讓客人滿意。

到明年 3 月為止，公司預期訪客將持續成長 3% 至 3100 萬人。雖然第一季的客流量超越預期，但由於季節性的熱浪和颱風造成的損失。今年 7 月份的客流量可能與預測相符。Oriental Land 預期全年的銷售額將成長 5% 至 5008 億日圓。而淨利潤可能將下降 1% 至 800 億日圓。