台泥發海外存託憑證籌資168億元 水泥業近八年最大規模

台泥 (1101-TW) 今年啟動募資，預計募集逾 400 億元資金，首發 5.49 億美元海外存託憑證，每單訂價 6.27 美元，約新台幣 38.4 元，將可募得 168 億元資金，目的是償還台泥國際銀行借款；台泥今 (31) 日指出，這次發行海外存託憑證，是 1962 年上市來第一宗國際股權資本市場發行案，也是台灣水泥相關產業自 2010 年來發行規模最大的籌資案。

台泥指出，5.49 億美元海外存託憑證完成訂價，本次發行總數為 8750 萬單位，表彰台泥普通股 4 億 3750 萬股，每單位訂價金額 6.27 美元，約當每股新台幣 38.4 元，本次發行的海外存託憑證將在盧森堡交易所掛牌，預定發行日期為 8 月 3 日。

台泥表示，由於水泥產業正向發展，加上經營績效和營運成果推升台泥股價過去一年來漲幅達 31.5%，今年度以來漲幅達 27.1%，相比同期間台灣大盤指數成長 5.9% 和 3.7%，顯示台泥股價表現顯著優於大盤表現。

台泥指出，這次發行案在取得主管機關核准不到 1 個星期內就發行，獲投資人超過基本發行規模 (5 億美元) 兩倍的認購訂單，並訂價在過去 10 天來加權平均成交價 (VWAP) 的 2.5% 折價，僅是過去 30 天來加權平均成交價 (VWAP) 的 0.1% 折價，發行規模提升至 5.49 億美元，顯示國際投資人對台泥經營成果的肯定及未來發展的信心。

台泥強調，這次海外存託憑證發行案，除是台泥自 1962 年上市以來第一宗國際股權資本市場發行案，更創 3 項記錄，包括是台灣過去 5 年來發行規模最大的海外籌資案，台灣水泥相關產業 2010 年以來發行規模最大的籌資案，及亞太區水泥產業 2017 年以來發行規模最大的股權籌資案。

台泥表示，這次籌資主要用於轉投資海外子公司台泥國際償還銀行借款，預計可節省借款利息支出及降低匯率變動風險，可進一步強化台泥資本財務結構及降低融資成本。

針對股東權益的主要影響，台泥指出，這次海外存託憑證的發行，對原股東股權最大稀釋比率約 9.3%，雖造成股本膨脹、稀釋每股純益，但在財務結構上，將可提高自有資金、降低負債比例，強化財務結構。

台泥強調，目前集團負債比約 40%，在經營表現不錯下，發行海外存託憑證最有利，可以把美元借款先還掉，未來在財務上會更宏觀。

台泥今年啟動增資，預計募集 400 億元，包括 5 億美元海外無擔保轉換公司債、5.5 億美元海外存託憑證、現增特別股 20 億元，每股發行價 50 元等增資案已經在 7 月 25 日申報生效，在海外存託憑證今日完成訂價後，預計包括現增特別股及海外無擔保轉換公司債也將在 3 個月內陸續募集。