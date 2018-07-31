盤前財經大事搶先讀2018年7月31日

今日操盤前瞻

美國 6 月個人所得 & 支出

日本宣布貨幣決策

南韓 6 月工業生產

中國 7 月製造業 PMI

法說會：聯發科、致茂、綠能、尚志、鋼聯

除權息：佳格、敬鵬、台灣高鐵、台中銀、日電貿、嘉澤、順天、中租 - KY、力成、樺漢、申豐、百和興業 - KY、百和

增資股上市：皇將、達興材料、華研

國巨再砸 4.84 億元買 560 張庫藏股 900 元大關得而復失

被動元件龍頭國巨 (2327-TW) 再公告庫藏股進度，又砸 4.84 億元買回 560 張自家股票，不過雖然國巨積極進行庫藏股護盤，股價仍面臨沉重賣壓，昨 (30) 日仍以跌停鎖住 840 元作收，再失守 900 元大關。閱讀全文...

〈金總白皮書〉金融經濟貢獻度低於二大產業 仍是經濟發展「晴雨表」

金融總會昨 (30) 日發布「107 年金融建言白皮書」，其中指出，金融業對我國總體經濟貢獻程度雖次於製造、批發及零售業這二個大產業，但是，不論是 GDP 表現、經濟動能及政府稅收等方面，金融服務業的貢獻仍是國民經濟發展的「晴雨表」。閱讀全文...

499 帶進行動客戶數 中華電拚全年財測獲利達標

中華電 (2412-TW) 昨 (30) 日舉辦法說會，499 資費案仍是法人關注焦點，中華電坦言，的確對營收及 ARPU 造成影響，但是 150 萬的申辦戶中帶進了約 10% 的新增客戶，將成為重要的顧客基礎，有助其他服務的推動，今年仍將力拚達成財測獲利目標。閱讀全文...

貿易戰有解？美國將立即與歐盟展開新的貿易談判

根據 MarketWatch 分析報導，一名川普政府高官週日說，美國將立即與歐盟展開協商，期望能就農產品與能源產品，達成貿易協定，立刻進行實際銷售，以賣出更多黃豆，牛肉與液化天然氣至歐洲國家。閱讀全文...

今年黃金表現慘淡 却引出了買進機會

根據 CNBC 分析報導，黃金今年表現慘淡，讓多頭苦不堪言。過去三個月，黃金價格下跌了近 8%，自今年高點則下跌了 11%。美元上漲對以美元計價的黃金構成了壓力。然而，今年的這波慘淡走勢，却引出了買進機會。閱讀全文...