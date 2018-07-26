伺服器、電競、車用新品放量 建準上季業績超預期 本季戰新高

產業步入傳統旺季，加上 Purley 伺服器、電競 PC 換機潮展開，以及特斯拉 (Tesla) 放量拉貨，散熱風扇大廠建準 (2421) 下半年營運旺，本季創高可期。建準上季合併營收受惠伺服器、車用與工業用馬達新品陸續放量出貨，提前突破 30 億元大關，以 30.25 億元創下 6 季新高與歷史次高紀錄，表現超乎預期。因產品組合與匯率環境改善，法人認為有利於毛利率的回升，單季獲利有機會較首季呈現倍數以上的增長。



隨著伺服器進入 Purley 平台世代，風扇用量將較上一代 Grantley 機種增加 1-2 顆，建準受惠大，其伺服器與網通產品線佔比合計共約 20%，成長趨勢明確，5 月份開始，新款伺服器的出貨挹注下，因平均單價 (ASP) 上升，增添營收成長動能，並有助於毛利率的改善。



而上季也進入車用以及工業馬達新品的拉貨期。據悉，該公司車用業績佔比 4-5%，受惠電動車、自駕車帶動汽車電子成長趨勢，該公司風扇產品已從傳統汽車應用擴大到電動車內各類的電子應用，已先進輔助駕駛系統 (ADAS) 與行車電腦等 CPU 應用為主，並成功打入特斯拉、BMW、賓士、奧迪與 JAGUAR 等汽車大廠供應鏈，上季業績貢獻度增加。



至於毛利率較差但佔比最大的 IT 產品線，該公司採取選擇性接單，提升毛利率。IT 產品線佔比超過三成，上半年該公司陸續將毛利率偏低的產品出完，下半年產品組合將有所改善。



不過，原物料價格上漲與匯率是其獲利變數。原物料鋼、銅與塑料等成本墊高是否能有效轉嫁，是觀察重點之一。至於新台幣上季重貶，預估將可使首季約 0.15 億元的匯兌損失回沖，也對毛利率穩定有加分作用。該公司首季毛利率 18.29% 為谷底，第二季估將回升。