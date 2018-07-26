三大法人買超台股20億元 同步大賣聯電3.61萬張

台股今 (26) 日順利戰上 11000 點，三大法人當中外資、投信買超，自營商賣超，合計買超 20.01 億元，外資增加 2120 口期貨多單，期現貨同步作多，有助台股後市，不過三大法人今日皆同步調節聯電 (2303-TW)，大賣 3.61 萬張。

三大法人當中，外資及陸資今日買超 28.78 億元，投信買超 9837 萬元，自營商賣超 9.75 億元。期貨部分，外資增加 2120 口多單，多單未平倉口數達 4.69 萬口，自營商與投信則分別回補 64 口、17 口空單，未平倉空單達 4925 口、23836 口。

台股今日盤中傳產股氣盛，外資買超包括中鋼、英業達、亞泥、大同都超過 1 萬張，買超較多的個股包括華邦電、台灣 50、達東新、中石化、台塑及永豐金；外資賣超超過 1 萬張的包括聯電、中信金，賣超較多包括玉山金、台泥、達方、技嘉、旺宏、緯創、仁寶、兆豐金。

技投信今天買超個股為台泥、亞泥、強茂、中鋼、開發金、瀚宇博德、泰鼎、遠東新、技嘉、奇力新；投信今天賣超個股為聯電、國泰金、聯強、達邁、富邦金、聯發科、聯鈞、禾伸堂、統一及寶成。

自營商今天買超個股為大同、中鋼、華東、永豐金、新光鋼、開發金、奇力新、華邦電、中石化、光磊；自營商今天賣超的個股包括聯電、玉山金、友達、旺宏、鴻海、華晶科及台灣 50。

在新台幣早盤急升下，證券分析師黃漢成認為，此金融走勢，透露出外資回頭買超台股的訊號，為台股添加一臂之力，值得布局包括 IC 設計、被動元件、蘋果概念股。