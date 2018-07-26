綠能營運回溫攻漲停帶頭衝 太陽能族群齊唱高

太陽能矽晶圓廠綠能 (3519-TW) 客戶訂單回流，加上 7 月起產能利用率回升，轉投資太陽能模組廠同昱 7 月營運可望轉盈，利多消息推升綠能今 (26) 日股價走勢強勁，盤中直奔漲停價 12.9 元，帶動太陽能族群齊唱高，表現相對大盤強勢。

除綠能攻漲停外，元晶 (6443-TW) 也強漲逾 8%，新日光 (3576-TW)、茂迪 (6244-TW)、達能 (3686-TW)、安集 (6477-TW) 均大漲超過 5%，昱晶 (3514-TW)、昇陽科 (3561-TW) 上漲超過 4%，國碩 (2406-TW)、太極 (4934-TW) 與碩禾 (3691-TW) 也有逾 2% 的漲幅。

綠能表示，先前受到中國縮手太陽能補貼影響，市場需求急凍，供應鏈紛紛減產，近來減產效益已逐步發酵，帶動綠能客戶訂單回流，7 月產能利用率回升至 6 成以上，且 8 月甚至上看 8 成。

至於轉投資太陽能模組廠同昱，目前產能利用率約 8 成，主要以內需市場為主，後續可望再向上提升，預估 7 月營運就可望轉盈。

綠能總經理林士源先前在股東會後表示，第 2 季將是今年營運谷底，第 3 季營運表現可望稍微回升，面對中國太陽能新政，要活過來必須有對策，成本要比他廠更低，也要著墨綠能輕量化產品的優勢。