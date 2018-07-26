WTO總幹事高聲呼籲：自由貿易支持者們 快站出來吧！

世界貿易組織（WTO）總幹事羅伯托 · 阿澤維多（Roberto Azevedo）周三在日內瓦聯合國總部對媒體表示，任何支持自由貿易的人此刻都必須發聲，抗擊對多邊貿易秩序日益增加的威脅。

在他此番表述的幾個小時後，歐盟委員會主席容克將與美國總統川普開會，試圖說服美國不要徵收汽車關稅。為了對抗潛在失敗，歐盟據稱準備好要對價值 200 億美元的美國產品徵收關稅。

阿澤維多表示，全球最大貿易體之間「以眼還眼」的報復措施非常可怕，必須有緊急措施來制止這個傾向，否則風險將成為全球面對的新常態。他認為：

「對全球經濟、消費者和每一個地球人來說，最壞的場景就是沒有規則，轉而執行叢林法則。現有糾紛的路徑將嚇退投資者，令經濟喪失動能、國家喪失購買力、損失數百萬個就業機會。」

美東時間周三早上，川普首席經濟顧問、白宮國家經濟委員會主任庫德洛對 CBS 新聞表示，川普不是造成貿易摩擦高漲的原因，反而是因為世界貿易體系和 WTO 都「破裂了」（broken）。

對此，阿澤維多對財經媒體 CNBC 表示，WTO 不僅沒有破裂，實際運行還非常好。雖然多邊貿易體制有改善的空間，若沒有 WTO 的指導，2009 年金融危機結束後的全球復甦之路可能面臨更多貿易保護措施；若沒有 WTO，全球經濟的復甦歷程可能更為艱難。

阿澤維多稱，WTO 正在準備發布自己的貿易報告，將具體描述貿易限制手段在過去一年的猛烈抬頭趨勢。例如，2016-2017 年間，全球的貿易限制性手段為 490 億美元，而 2017-2018 年間漲至 850 億美元，幾乎翻了一倍。

他認為，全球應該進一步討論解決方案，例如各國可以為改善貿易制度作出的貢獻。他懷疑美國藉口國家安全徵收關稅的動機不純，稅項和打擊領域過於廣泛，與以往改善國家安全的考量不符。他希望在全球經濟展現復甦跡象的當前，可以停止新一輪貿易緊張，不要剝奪增長的希望。

華爾街見聞曾提到，華盛頓郵報周三援引知情人士稱，多位白宮高級經濟顧問認為，川普計劃今年晚些時候對近 2000 億美元的美國進口汽車徵收 25% 關稅，可謂一意孤行。也有分析人士稱，美國農業部周二推出 120 億美元的援助資金，幫助美國農民應對貿易損失，令人懷疑川普的貿易保護措施是「持久戰」，也代表最壞的結果尚未到來。

阿澤維多還回應了川普想要「退群」WTO 的傳言。他認為這是完全的猜測，不可取信。在與他交談過的各級美國政府機構中，沒有跡象顯示美國想要退出 WTO 的多邊系統。