阻止川普力推25%汽車關稅 美國兩黨聯合推出議案

越來越多消息顯示，川普可能頂住國內外壓力強推汽車關稅。

7 月 25 日本周三，華盛頓郵報援引知情者消息稱，多位川普的高級經濟顧問認為，川普計劃今年晚些時候對接近 2000 億美元美國進口汽車徵收 25% 的關稅。

該報稱，儘管多位共和黨領導人和商界高管都認為，徵收汽車關稅可能會破壞美國經濟，並造成政治混亂。川普仍希望征上述關稅。

此後彭博報導，周三參議院的民主黨議員 Doug Jones 和共和黨議員 Lamar Alexander 提出一項名為「2018 汽車業就業法」的議案。若這項兩黨議案得到通過，將推遲川普對進口汽車及零部件征 25% 的關稅。因為議案要求國際貿易委員會研究美國汽車業，並向國會提交政策建議的報告，在報告發布前將阻止這類關稅實行。

議案消息傳出後，美元兌加元下跌 121 點，跌幅 0.92%，刷新日低至 1.3033，較日高回落逾 130 點。墨西哥比索同樣反彈。

據美國官方數據，去年美國進口汽車總值達創紀錄的 1920 億美元。而川普卻可能對高達 2000 億美元進口汽車征關稅，這意味著川普將對所有進口汽車徵稅。

為何加元和墨西哥比索回漲？因為官方數據顯示，去年美國共進口 830 萬輛汽車，其中來自墨西哥 240 萬輛、加拿大 180 萬輛、日本 170 萬輛、德國 50 萬輛。

上周四美國商務部長羅斯在聽證會上表示，現在談論川普政府會否繼續推進對進口汽車及汽車零部件加征 25% 關稅，尚且為時過早。在今年 3 月實施鋼鋁關稅後，政府仍在分析是否要以國家安全為名義徵收高達 25% 的汽車進口關稅。

《華爾街日報》此前消息稱，川普已經與行業高管討論了相關關稅計劃，具體關稅可能高達 25%。

就在傳出華盛頓郵報上述消息的本周三，川普一早在社交媒體就關稅表態：「難道能繼續讓美國農民和整個國家繼續被剝奪嗎？去年已經損失了 8170 億美元。不能軟弱了！」

值得一提的是，美國征進口汽車關稅最受影響的是歐盟。華爾街見聞曾用下表展示，汽車出口是歐盟最重要的一筆生意。按金額計，僅僅是德國，就貢獻了全球超過 20% 的汽車出口量，是全球最大的汽車出口國。排在其後的日本貢獻了約 13% 的出口量，美國占比 7.2%，居第三位。

汽車關稅將導致美國與歐盟貿易關係惡化

本周三，訪美的歐盟委員會主席容克將和川普會晤。周二川普還在社交媒體表示：關稅措施是最棒的！他還提出：在貿易問題上對美國不公平的國家，要麼協商一個公平的貿易協議，要麼準備迎接關稅打擊。

今年 6 月 22 日，歐盟開始對美國價值 28 億美元的進口商品徵收 25% 的報復性關稅。關稅生效當天，川普表示，在美國政府對汽車進口是否對國家安全構成威脅啟動調查一個月後，如果歐盟對存在的問題沒有做出解決，他將會對歐盟組裝的進口汽車徵收 20% 的關稅。

歐盟委員會次日稱，如果川普真的對歐盟汽車實行新的關稅政策，那麼歐盟將「別無選擇，只能反擊」。

本周三和川普會談前，容克坦言，對會談成果並不樂觀。他重申，如果川普堅持對歐洲汽車加征關稅，歐盟會採取報復性措施。他說，歐盟已做好準備立即反擊。

周三會談期間，川普表示，美國將與歐盟在貿易問題上達成「一定程度上非常不錯的成果」。美方希望至少能與盟友們達成互惠的貿易協議。

本周三，歐洲上市的寶馬、大眾和戴姆勒股價集體下跌，寶馬和戴姆勒均跌超 2%，大眾跌超 3%。菲亞特克萊斯勒義大利米蘭股價收跌 15.5%，美股盤前，該公司股價主要受到 CEO 去世及最新公布的企業財報欠佳影響。美股盤中，在美上市菲亞特克萊斯勒跌幅擴大至 15.3%。

周三早盤，美股汽車板塊表現也沒有好到哪裡去。由於通用汽車和福特均因關稅增加導致商品漲價而下調業績指引，標普汽車業指數早盤曾跌至去年 5 月以來新低。