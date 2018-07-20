我們拿銀行的錢來玩 川普：美股上漲有利發動貿易戰

美國總統川普表示，自他勝選以來，美股漲勢不墜，有利於發動貿易戰，「我們拿銀行的錢來玩」。

美國自 7 月 6 日起，對價值 340 億美元的中國進口商品，加徵 25% 關稅；中國隨即祭出報復措施，對同等規模的美國進口商品，加徵關稅。

7 月 10 日，美國政府宣布，擬另對價值 2000 億美元的中國商品，加徵 10% 關稅，貿易戰緊張情勢持續延燒。

在 CNBC 週五 (20 日) 播出的專訪節目中，川普指出，自他勝選以來，美股漲勢不墜，使美國在發動貿易戰時，更具侵略性。

川普說，「是時候了，你知道的，我們拿銀行的錢來玩。」

報導稱，自川普勝選當日 (2016 年 11 月 8 日) 起算，至本週四 (2018 年 7 月 19 日) 為止，標普 500 指數累計上漲約 31%。

川普宣稱，若他未挑起貿易戰，美股漲幅或許會更高，可能達 80%。

川普強調，長期以來，中國不斷竊取美國企業的智慧財產權，「我這麼做，並非出於政治考量，而是為我的國家，做正確的事。」

為了這件「正確的事」，川普說，政府已祭出貿易、貨幣等相關政策。

川普指出，他個人很欣賞中國國家主席習近平，但就兩國貿易關係而言，「非常不公平」。