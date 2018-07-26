日央行傳將調整ETF購買結構 日經225、東證指數兩樣情

據外電報導，日本央行下週舉行政策會議時，預計將討論 ETF 購買配置，在購買總額不變下，預期將減少購買追蹤日經平均指數的 ETF，而轉為購買更多追蹤東證指數的 ETF，日本央行希望藉此避免過度集中於指數成分股，降低央行對個股的影響。

日本央行每年約購買 6 兆日圓 (540 億美元) 的 ETF，其中約 1.5 兆日圓為購買追蹤日經 225 指數的 ETF，約 4 兆日圓則分配至追蹤東證指數的 ETF，大多數分析師預期，日本央行將不會變更 6 兆日圓的 ETF 購買配額。

日本央行預計在 7 月 30 日與 31 日舉行的會議上，調整分配至兩個指數的 ETF 購買配額，使央行的刺激措施可較平均的分配於市場。26 日下午 3 時許，日經 225 指數走跌暫報 22586.87 點，東證指數則獲得利多上揚 0.70% 暫報 1765.78 點。

東證指數日線走勢圖

此外，由於近幾個月日本的通膨仍疲弱，日本央行可能將在會議中下調其價格增長的預測，2% 的通膨目標預計最早在 2020 年才能實現。

這代表著，持續某種程度的貨幣寬鬆是不可避免的，但長期維持低利率政策的負面影響越來越明顯，銀行收益因此受限，同時使債券市場失去功能，日本央行必須找出不同的刺激方式，以提升通膨。

日本央行自 2016 年以來，採取控制殖利率曲線方式，將 10 年期日債殖利率維持在 0% 左右，以調低借貸成本，但 10 年期日債殖利率在 26 日已上揚至 0.089%。

10 年期日債值利率走勢

日本央行傳將調整政策，影響了全球債市，25 日 10 年期美債殖利率再度逼近 3% 關卡，上揚至 2.9764%，10 年期德債殖利率則上升 2 個基點至 0.41%，債券殖利率與價格呈反向走勢。

10 年期美債殖利率走勢

然而，分析師對日本央行是否該進行政策調整有著不同的看法，聯博投信的固定資產主管 Scott DiMaggio 表示，現階段變更政策還太早，且若聯準會、歐洲央行與日本央行一同實施緊縮政策，對全球債市將會是世界末日。

野村證券的策略師 Naka Matsuzawa 則持有不同看法，他認為「若日本央行總裁黑田東彥建議其幕僚，在 7 月會議上考慮調整政策框架，那麼在 9 月的會議時，上調殖利率目標將可能成為主要情景」。