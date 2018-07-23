499方案外資降評 電信三雄現金股利高達646.6億也無力 全陷貼息窘境

電信三雄合計將發出現金股利 646.6 億元，但陸續除息的台灣大 (3045-TW)、遠傳 (4904-TW) 都表現不佳，中華電 (2412-TW) 今(23) 日除息，盤中也陷貼息窘境；由於 5 月初各家力推 499 方案，外資同步調降三雄評等至賣出，目標價也下修，電信業如何擺脫低價 4G 吃到飽流血戰的衝擊，恐將持續影響後續的表現。

中華電 6 月合併營收 168.5 億元，年減 9.9%，主要受市場競爭、VoIP 取代與履約竣工的專標案件數減少等因素有關，單月每股純益 0.39 元，險勝台灣大單月 EPS 0.38 元，奪下電信三雄單月獲利王；累計前 6 月每股純益 2.4 元。

電信三雄 5 月的 499 元吃到飽方案吸引逾 200 萬民眾申辦，5 月因有一次性違約金收入認列，推升單月獲利表現，但預期 6 月後將出現 499 元對電信業者營運的影響，歐系外資認為，電信三雄 6 月淨利潤平均較去年同期下降 15%，主要是受 5 月間 499 元資費的影響，不過在用戶大量解約的違約金挹注下，3 家業者第 2 季收益還維持相當好的水平。

不過，歐系外資同步調降三雄評等至賣出，目標價也下修，台灣大下調到 90 元，失守百元，中華電下調至 100 元，遠傳下調至 70 元；歐系外資表示，499 的影響在 6 月財報上顯示出電信三雄行動服務收入及 ARPU 都下跌到 10 年最低水平，較去年衰退，保守預估電信三雄今年及明年的 ARPU 恐將較原先預估的下降 2-3% 再衰退 2%。

電信三雄穩定的獲利及現金股利，向來是資金避風港，中華電今年將發出 372 億元現金，台灣大每股配發 5.6 元，將發放 152.43 億元現金，遠傳每股 3.75 元股息，將發出 122.2 億元現金股利，可惜除息後的表現並不佳。

中華電第 2 季營業淨利及每股盈餘達成率都符合財測預期，MOD 用戶數更受惠於世足賽的帶動，吸引不少用戶申辦，但市場仍擔憂 499 之亂對獲利、ARPU 的衝擊，且今年還有頻譜的競標，加上未來 5G 的建設等，恐衝擊電信業的營運前景。

面對傳統電信語音服務營收下滑的衝擊，加上數據營收成長也僅是持平，電信業者積極謀求成長新動能，包括行動加值服務、ICT 資通訊、雲端、資安、物聯網等商機，都是各業者積極搶攻的領域。