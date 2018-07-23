釩合金年漲幅近2倍 豐興調漲部分鋼筋附價

中部鋼筋大廠豐興 (2015-TW) 今 (23) 日公告本週盤價，鋼筋基價維持平盤，但因國際釩合金行情持穩高檔，及反應製造成本，針對部份鋼筋產品調漲，其中高拉力加釩鋼筋產品反映成本增加，因此附價每噸上漲了 200-300 元，來到 1000 元以上，另外 9 號與 11 號鋼筋尺寸附價每噸也上漲。

本週國內廢鋼報價平盤，每公噸新台幣 9800 元；鋼筋每公噸 1 萬 8500 元；型鋼基價每公噸 2 萬 1400 元。高拉力加釩鋼筋附價每噸上漲 200-300 元、盤元鋼筋產品附價每噸上漲 200 元、9 號 (D29) 以及 11 號 (D36) 鋼筋尺寸附價上漲 200 元 / 噸。廢鋼及型鋼產品維持平盤。

其中高拉力加釩鋼筋調價後，附價漲至每噸 1000 元以上，豐興經理莊文哲指出，主要是因為製成所需的釩合金從去年每公斤 28 美元漲至今年的 83 美元，價差近 2 倍，且近期價格持穩高檔，因此調價反應市況。

據了解，釩合金和電極棒等煉鋼物料已大漲一段時日，目前仍沒有價跌跡象，主要是中國需求增長，不斷推升價格，特別是釩鋼使用在製造高拉鋼筋、合金等煉鋼過程。

國際原料行情方面，美國大船廢鋼本週無報價，日本 2H 廢鋼本週持穩為 345 美元 / 噸，美國貨櫃廢鋼本週報價為 335~340 美元 / 噸，澳洲鐵礦砂由 63.5 美元 / 噸小漲至 64.8 美元 / 噸。