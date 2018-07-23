KKR溢價收購 榮化早盤跳空漲停委買高掛逾40萬張

榮化 (1704-TW) 昨 (22) 日宣布與國際投資機構 KKR 簽署股份轉換協議，KKR 將以每股 56 元 (含息 2.9 元)、溢價約 17.28%，收購榮化 100% 已發行的股份，由於今 (23) 日參考價僅 47.75 元，早盤就吸引大批買盤進駐，股價開盤即跳空直奔漲停價 52.5 元鎖住，盤中成交量不到 2500 張，委買單高掛超過 40 萬張。

榮化此次股份轉換案由 KKR 旗下亞洲第三資金（Asia Found III）提出，將以含息每股 56 元 (不含息 53.1 元) 的價格，收購榮化公開流通的股份，收購總金額高達新台幣 478 億元 (約 15.6 億美元)，待股東臨時會通過私有化、相關主管機關核准後，預計今年 2018 年第 4 季完成完成交割，榮化將成為私有化公司，股票也將下市。

榮化總經理劉文龍表示，未來下市後，榮化將由公司大股東與 KKR 共同合資的控股公司控股，且收購後不會做組織精簡、裁員，管理團隊也不會有所變動。

法人指出，此收購案溢價幅度約 17.28%，今天漲停價僅達 52.5 元，與 KKR 預定收購價格 56 元還有上漲空間，預期明 (24) 日股價仍可望再度亮燈漲停。