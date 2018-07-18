〈IPO市場分析〉台股回溫 上半年掛牌家數5年新高 募資以三大產業為首

勤業眾信聯合會計師事務所今 (18) 日舉辦「2018 年期中 IPO 市場分析」記者會，據勤業眾信統計，台股表現回溫居穩，上半年掛牌家數為近五年同期最高，產業募資金額以高科技、工業產品及生技醫療為前三名，總募資金額達新台幣 85.6 億元。

勤業眾信聯合會計師事務所總裁賴冠仲指出，資本是企業經營的必要條件之一，企業主通常會選擇往最容易籌集資金且溢價最高的交易所掛牌，台灣資本市場成熟，各產業均衡發展，且殖利率高、本益比合理又穩定，加上企業再募資（SPO）容易，法規透明、時程明確、上市成本較低，相信仍是大部分台資企業募資首選，對於台灣資本市場的發展仍是相當樂觀。

勤業眾信聯合會計師事務所審計部營運長洪國田表示，據統計，2018 年上半年台灣共有 28 家新掛牌上市櫃企業，較去年同期的 21 家為高，成長率達 33%；總募資金額為新台幣 101 億元，較去年同期的 73 億，成長了 38%。最大募資股來自高科技產業的「是方電訊」，共募得 14.8 億元。

進一步檢視鄰近市場表現，2018 年上半年香港掛牌家數為 101 家、成長率 49%，但募資金額為 503 億元港幣、跌幅約 8%；中國資本市場衰退狀況更為明顯，2018 年上半年僅有 63 家企業掛牌，較去年同期 246 家下滑 74% 之多，募資金額更自 1,255 億元人民幣，跌至 931 億元人民幣，足足衰退 26%。

2018 年上半年台灣資本市場掛牌主流產業趨勢和往年相似，約 8 成、達 78%，募資金額前三名來自：高科技占 37%、工業產品占 21% 和生技醫療產業占 20%。

其中，生技醫療產業以近五年平均募資 10 億元的成效，成為引領台股資本市場的引擎。不過，儘管產業結構轉換與動能變化中，「元老級」的高科技業仍是資本市場寵兒，近五年總掛牌家數達 102 家，穩居掛牌產業冠軍寶座。

2018 年上半年台灣計有 17 家企業掛牌興櫃，為近五年同期第二低順位。其中，生技醫療、消費及工業產品產業興櫃家數銳減。但根據歷年統計結果，下半年台灣資本市場掛牌家數表現將恢復水平，勤業眾信樂觀看好 2018 年台灣資本市場整體發展。

而截至今年 6 月底止，台灣申請掛牌中的 27 家企業，勤業眾信輔導家數為 14 家，占比超過五成。洪國田表示，進一步預估，2018 年台灣資本市場上市櫃總掛牌家數約 65-70 家，總募資金額約 220-250 億元；若加計興櫃掛牌數，今年 IPO 家數達到金管會所稱百家目標，應該可以審慎樂觀。