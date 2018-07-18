〈2018生技月〉上市櫃118家 經濟部期待市值變產值

生技月登場前夕，亞洲生技商機高峰論壇 (BioBusiness Asia) 今 (18) 日率先開幕暖身，經濟部次長龔明鑫表示，至目前為止上市櫃生技公司達 118 家，市值近 9000 億元，雖然整體產值為 1000 餘億元，未來期待透過政策協助，讓產值跟市值在最短時間內快速接近。

台灣生技月 (Bio Taiwan 2018) 今 (18) 日率先由亞洲生技商機高峰論壇率先起跑，今年超過 600 家廠商與會，有 1400 個攤位，規模是史上最大，7/19 至 7/22 將於台北南港展覽館熱鬧開幕。

經濟部次長龔明鑫今天指出，到目前為止上市櫃生技公司達 118 家，市值將近 9000 億元，雖然目前整體生技產業產值為 1000 餘億元，期待透過政策協助，讓產值跟市值將在最短時間內接近。

龔明鑫指出，目前台灣已有 42 項生技新藥產品在國內外上市，如中裕治療愛滋病新藥取得美國 FDA 上市許可，益安生醫的高基因材已授權給日本的心血管醫材大廠等等，從新藥上市或是技術移轉等成果，都可以顯示出台灣在生技產業的發展，已經受到國際肯定。

從政策環境面來看，龔明鑫指出，台灣生技新藥產業發展條例已經公佈實施，去年修正相關條例，放寬高風險醫療器材認定範圍，並將新興生技醫藥產品納入租稅獎勵範圍。

龔明鑫認為，政策環境面的改善，將協助台灣廠商投入高風險醫療器材、預防醫學及再生醫學等新基礎及新產品的開發，提升台灣生技產業競爭力。

此外，經濟部跟金管會對於生技類股上市櫃的簡便審查已達共識，新創產業將可縮短上市櫃審查的作業程序，有利相關生技產業快速募集資金，協助產業發展。