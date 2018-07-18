〈台塑集團調薪〉再拍板加發慰勉金4000元 調薪幅度4.63%符工會期待

繼日前拍板調薪 4% 後，台塑集團總裁王文淵今 (18) 日上午拍板加發一次性慰勉金 4000 元，以先前敲定的 4% 調薪幅度加上加發的慰勉金，今年調薪幅度共達約 4.63%，調薪幅度接近台塑企業工會原先提出的調幅 4.76%，工會方表示，欣然接受。

王文淵有感同仁去年均相當辛苦、集團表現也不錯，周一 (16 日) 舉行年度調薪最終會議與工會協商後，拍板調薪 4%、相當於每人調薪約 2100 元，創 34 年來調薪幅度新高，集團針對員工薪資將增加逾 6900 萬元，也寫下連續 4 年調薪逾 3% 的紀錄。

台塑集團去年調薪幅度達 3.88%，創當時新高，但並未加發一次性慰勉金，不過，今年針對工會提出盼能給予慰勉金的獎金部分，王文淵當時表示將與台塑企業四大公司高層討論後，再回覆工會需求，今早傳出王文淵已拍板加發一次性慰勉金 4000 元，以先前敲定的 4% 調薪幅度加上加發的慰勉金，今年調薪幅度共達約 4.63%。

台塑企業總管理處高層指出，工會原先希望慰勉金可達到 6000 元，但總裁幾經考量後，決定慰勉金金額為 4000 元，而此次調薪加上慰勉金後，調薪幅度接近台塑企業工會原先提出的調幅 4.76%，也因此工會欣然接受。

目前台塑集團基層員工平均薪資 52600 元，調薪 4% 相當於每人約加薪 2100 元，若以集團員工人數約 3.3 萬人計算，集團針對員工薪資的人事成本將增加逾 6900 萬元，而此次加發的一次性慰勉金，共需增加約 1.32 億元的支出。