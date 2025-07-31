鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-07-31 20:20

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設計軟體公司 Figma 將於周四 (31 日) 開始交易，公司透過首次公開募股 (IPO) 成功籌集 12.2 億美元。本次發行價定為每股 33 美元，超出預期範圍，使其市值達到 193.4 億美元。這筆交易僅略低於其在 2023 年 12 月與 Adobe 終止的 200 億美元收購案估值。

百億美元身價Figma IPO：AI戰略成上市關鍵(圖:shutterstock)

Figma 的成功上市，為一系列高成長科技公司的掛牌交易鋪平道路，並鞏固了美國 IPO 市場的反彈。

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IPO 市場在歷經近 3 年的低迷後，正迎來復甦。復興資本 (Renaissance Capital) 資深策略師 Matt Kennedy 表示，過去 3 年來，快速成長的軟體公司 IPO 極為罕見，因此像 Figma 這樣的交易會受到極大關注。

他強調，由於這 3 年的「瓶頸」，科技 IPO 投資者對新交易「求之若渴」。

近期科技 IPO 已吸引了強勁的投資者興趣，並在上市後實現了穩健的漲幅，提振了人們對高成長和專注於 AI 公司新發行的樂觀情緒。

PitchBook 新興技術資深分析師 Derek Hernandez 指出，從私募市場的角度來看，Figma 的 IPO 是科技產業的「風向球事件」。

Figma 是一家總部位於舊金山的公司，其產品為協作式設計軟體，用於建構網站、應用程式和數位產品。客戶包括串流媒體巨頭 Netflix、旅遊公司 Airbnb 和語言學習應用程式 Duolingo。

在人工智慧 (AI) 競賽中，設計軟體公司正競相整合生成式 AI 工具，以實現圖像創建、布局建議和程式碼生成等任務的自動化。

Figma 在其 IPO 文件中指出，激烈的競爭，特別是 AI 的快速普及，是潛在的逆風，並警告其可能因此失去市場份額。

Figma 執行長 Dylan Field 在招股說明書中表示：「我們已經在 AI 方面投入巨資，並計劃在這方面加倍努力。AI 的支出可能會在未來幾年內拖累我們的效率。」 他同時強調：「AI 也是未來設計工作流程演變的核心。」

德勤 (Deloitte) 美國資本市場交易負責人 Will Braeutigam 認為，具備強大 AI 元素的軟體公司似乎是投資者樂於購買的資產。Renaissance Capital 的 Kennedy 也表示：「如果這家公司沒有 AI 策略，它就不會看到這種程度的需求。」

Figma 已推出多款基於 AI 的產品，以保持競爭力並滿足設計工作流程對自動化的日益增長的需求。