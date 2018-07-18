Goshawk砸351億購40新機 機隊增逾220架 拋離長實PK中銀

新創建集團 (0659-HK) 與周大福企業各佔 50% 的合資公司 Goshawk 再次擴充機隊。Goshawk 合共向波音及空中巴士訂購 40 架全新窄體飛機，總目錄價值為 45 億美元 (約港幣 351 億元)，該批飛機將會 2023 至 2025 年間陸續交付。

連同剛向空中巴士及波音收購的新機，目前 Hoshawk 擁有、管理和承諾購置的飛機數目，將增至超過 220 架。按機隊數目計，已進一步拋離長實 (1113-HK) 的飛機租賃業務，並拉近與中銀航空租賃 (2588-HK) 的距離。

根據協議，空中巴士及波音分別向 Goshawk 交付 20 架 A320neo 及 20 架 737 MAX 系列飛機，兩款飛機均屬新型的省油系列窄體機型，將於 2023 至 2025 年期間交付。

Goshawk 有別於現有採用的售後回租的業務模式，擴展到直接向廠商訂購飛機。若連同在 6 月份宣布以 28 億美元 (約港幣 218.4 億元) 收購 Sky Aviation Leasing International Ltd 後，未計最新的訂購，Goshawk 擁有、管理及承諾購置的飛機將增至 183 架。

根據波音的公布，這次從 Goshawk 接獲的 737MAX 飛機訂單市價為 23 億美元 (約港幣 179.4 億元)，該款飛機可載客 162 至 178 名，可飛行 6570 公里，可以橫跨大西洋及跨洲飛行，比其前身型號的飛機的能源效益提高 14%。該款飛機目前共接獲逾 100 名客戶，錄得逾 4600 架飛機訂單。

空巴 A320neo 則為單行道飛機，按座位計一般可省油 20%，最長航距達 6300 公里，可載客 165 至 194 人，至今共接獲逾 100 名商戶共逾 6100 架飛機訂單。

現時 Goshawk 管理共 91 億美元 (約港幣 709.8 億元) 的機隊，當中包括 78 架空巴、45 架波音及 1 架 Embraer 客機，覆蓋亞洲、北美洲及歐洲共 35 個國家共 65 家航空公司客戶。截至 2017 年底止，旗下 99 架飛機的機隊組合的平均機齡為 3.2 年。

近年不少香港公司均致力拓展飛機租賃業務，除了新創建外，長實集團亦有參與有關業務。同時已有飛機租賃公司在港上市，當中包括中國飛機租賃 (1848-HK) 及中銀航空租賃 (2588-HK) 等。