周大福首季港澳同店銷售增26% 股價應聲漲近5% 突破250ma

周大福 (1929-HK) 受惠香港消費持續改善及大陸旅客人數回升，首季港澳地區同店銷售按年增長 26%，今 (13) 日股價開高走高，截至發稿，已上漲 4.662%，報港幣 8.98 元，突破 250 日線 (港幣 8.824 元)，成交約 584 萬股，涉資港幣 5190 萬元。

圖：新浪財經

周大福昨 (12) 日公布，截至今年 6 月底止首財季營運數據，港澳地區和大陸市場的銷售額按年分別升 21%，及 11%。受惠本港消費持續改善及大陸旅客人數回升，港澳地區同店銷售按年增長 26%，連續 2 季上升；中國同店銷售只升 4%，較上季度增幅回落 3 個百分點。

兩大巿場的黃金產品同店銷售表現均受銷量及平均售價上升所帶動。港澳地區市場黃金產品的同店銷售增長 31%，而中國市場亦增長 11%。季內，大陸的同店平均售價年升 7.9%，港澳地區則年升 9.7%。與去年同期相比，季內國際平均金價上升 4%。

珠寶鑲嵌首飾方面，大陸的同店銷售增長下跌 4%，零售值維持 3% 的正增長。港澳地區的同店銷售增長 26%，平均售價按年升 1.8% 達至 11100 元。

期內，於香港開設 1 個周大福 TMARK 零售點，截至今年 6 月底，該公司合共有 2660 個零售點。

麥格理維持周大福目標價港幣 11.6 元，評級「中性」不變；花旗則把評級升至「買入」，目標價港幣 10 元。