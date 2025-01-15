348架！波音2024年飛機交付量銳減35% 不到空中巴士一半

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-01-15 11:22

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美國飛機製造大廠波音（Boeing）(BA-US) 周二（14 日）公布的交付數據顯示，2024 年全年共交付 348 架飛機，比 2023 年銳減近 35%，而競爭對手空中巴士同期交付 766 架飛機，寫下 2019 年來最大差距。

儘管波音的交付量下滑，但訂單量仍然保持增長。據《CNBC》報導，波音 2024 年全年接獲 569 架飛機訂單，截至 2024 年 12 月 31 日，飛機積壓訂單 5,595 架。

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在過去一年，波音面臨了一系列危機。2024 年 1 月 5 日，美國阿拉斯加航空一架波音 737 Max 飛機在飛行中艙門脫落，緊急返航。事故發生後，波音放慢了生產節奏。

到了 2024 年年末，韓國濟州航空一架波音 737-800 客機在降落過程中衝出跑道起火，機上 179 人遇難。時隔不到 24 小時，又有荷蘭皇家航空公司一架波音 737-800 客機在起飛後不久發生液壓故障，不得不改道降落。

業界人士認為，近年來波音面臨的不僅是技術問題，波音也暴露內部管理理念、文化轉型、供應鏈管理控制漏洞等問題。

去年 8 月，波音迎來高層更替，航空業老兵奧特伯格（Kelly Ortberg）就任新總裁和執行長。他在上任時表示，要把安全和品質列為工作重點，著手進行內部治理和改革。

然而，2024 年 9 月，約 3.3 萬名波音員工以漲薪等訴求為由，發動罷工，這場罷工持續到 2024 年 11 月，嚴重拖累生產計畫。罷工期間，波音 10 月還宣布計劃裁員 10%，人數總計多達 1.7 萬人，以削減成本。