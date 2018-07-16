【林奇芬專欄】川普打亂復甦動能，新興市場轉趨保守

金融市場受到二大因素干擾，一是美元走強，新興市場貨幣受傷，二是美國貿易戰開打，全球受衝擊。這二個因素仍會持續干擾下半年市場，讓原先穩健復甦的經濟環境受到壓力，多個股市已經出現逆轉空頭格局，投資人要更為謹慎、嚴控投資風險。

美股強，新興市場弱

如果從 7 月初公布的採購經理人指數來看，目前歐美主要經濟國仍呈現樂觀展望，景氣好、就業穩。從股市表現來看，美股仍維持多頭格局，震盪後緩步趨堅。歐洲股市雖較為顛簸，不過，也有緩步回穩跡象。

但是新興市場則相對疲弱，其中，中國受到貿易戰衝擊最大，目前呈現最弱走勢。此外，土耳其、波蘭、匈牙利、阿根廷、新加坡、印尼、越南，也都是跌幅較大的市場。

今年以來強弱勢市場

強勢市場 漲幅 % 弱勢市場 跌幅 % AMEX 生技 19.27 深證指數 -16.62 AMEX 石油 15.79 土耳其 -16.52 那斯達克 12.40 上證綜合 -14.50 挪威股市 12.22 阿聯杜拜 -14.08 羅素 2000 10.43 加拿大 -12.97

資料來源: MoneyDJ/iQuote，統計至 2018/7/10

展望下半年投資趨勢，新興市場仍面臨二大風險

一，美元風險。

美元指數自 4 月下旬以來呈現上揚走勢，最高來到 95.5，讓新興市場貨幣面臨不小貶值壓力。原先新興市場國家還可藉著降息來刺激經濟，現在反而要升息來阻止貨幣貶值。由於美元下半年仍有一到二次的升息機會，美元仍將維持偏強走勢。新興市場貨幣仍有貶值與資金出走的壓力。

二，景氣動能不足。

原先新興市場搭著國際景氣復甦列車，也呈現緩步復甦的腳步，但現在開始面臨亂流。尤其是貿易戰開打，影響了產業銷售動能。以中國為例，雖是出口最終商品的主要供應商，但也是許多中間原物料的採購大戶，中國景氣轉弱，直接影響到新興市場原物料出口與經濟復甦。近期中國鄰近的東協市場，已然受到不小衝擊。

另外，原先期待今年景氣可明顯改善的巴西、俄羅斯等國，近期採購經理人指數表現也不如預期，特別是第二季後有轉弱現象，這都是值得注意的警訊。

川普貿易戰升高

未來全球動向，還是要看川普臉色。但川普在 7 月 10 日再次宣布，要對中國 2000 億美元商品課徵 10% 關稅，顯示川普對於削減中美貿易逆差是玩真的，而更深層的目的，是防止中國製造 2025 年的產業升級計畫。因此，後續對產業衝擊還需要觀察。

可以想見，若貿易戰持續升溫，最終受衝擊的也不僅是新興市場，產業供應鏈受害之後，美國榮景也會被打破。

目前包括陸股、港股、巴西、新加坡、印尼、泰國、馬來西亞、菲律賓等股市，都已跌破年線，呈現空頭格局，投資人也不得不提高警覺，適度管理手上投資標的。

(以上為個人看法，不作為投資建議，投資人請自行判斷投資風險)

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