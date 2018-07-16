【羅際夫專欄】我要存退休金6：定期定額停損視同單筆投資

上次插隊寫了篇年金改革的文章，這次回歸退休系列。剛好上篇有網友留言，說我先前說的印度與中國都掛點了，確實，最近因為中美貿易大戰的威力太強，新興市場股匯市都 GG 了，但我給的答案很簡單，就是我的定期定額繼續做，沒有要停。因為我不是上個月，還是上上個月才投資 (有興趣的朋友可以去找之前的文章，這裡不贅述)，不過，也謝謝網友的指教，正好可以趁此機會延續前一篇退休金的專欄文章，再來談談定期定額投資策略。

有人問，存退休金就只能用定期定額方式嗎？當然不是，你要用單筆投資來存累積老本，也行呀，只是兩種方式有不一樣的投資思維，必須弄清楚。存退休金本來就是用時間換取空間的理財目標，既然如此，就必須考慮時間與成本的風險，定期定額方式可以發揮分散時間與成本的風險，「一價定終身」的單筆投資則不行，一旦進場時機不是很漂亮，可能要花很長的時間才能獲利，甚至只能回本，除非你有把握單筆進場時間都抓得很準，又能在很美的時間點出場。

就以最近頻頻探底的中國股市來說，如果你跟我一樣，兩，三年前就開始定期定額投資中國 A 股基金者，最近行情雖不佳，報酬也跌下來了，但有些投資人的報酬率還可能維持在正數，而在上證指數 3000 多點單筆進場買中國 A 股基金者，現在收到對帳單，可能虧損幅度都超過了 10% 以上，若果進場時間更差的話，可能會將近 20%，在沒有定期定額平均成本的效果之下，我相信報酬還是相對較佳的。

每當行情明顯下跌時，不少定期定額投資者都會心慌地停止扣款，這舉動視同單筆投資，停止投資當時的現值就等於是你單筆投資的成本。之前在文章中也提過，現在手上有拉丁美洲基金或是礦業基金的投資人有不少就是停扣後發生慘劇的最佳例證。

在文章中，一再提醒大家「人不是神，無法百分之百預知高低點」，這也就是為什麼鼓勵大家用定期定額投資的原因。如果你還是覺得想做單筆投資，就請記得嚴格有紀律的執行停利及停損的策略，這也是不斷告訴大家的「策略」。

假使你的資金狀況許可，也難忘情單筆投資，或許可以考慮雙軌制，就是同一檔基金同時用這兩種投資方式，定期定額就設為中長期的獲利目標，而單筆投資就當作短期的操作，定期定額部份就不必太在意短期的波動，像最近的新興市場，單筆投資則可設個 10%，15% 就出場，但前面說了，人不是神，若是不幸在高點才進場，一旦碰上行情反轉直下，那麼就用定期定額投資的部份來「掩護」，發

揮平均成本的效果，以長線保護短線，不必立即停損出場，這樣的操作方式有點小複雜，但進可攻，退可守，屬積極的投資人可一試。