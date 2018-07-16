本週操盤筆記 (0716-0720)：

一. 普普會登場：

美國總統川普 (Donald Trump) 將與俄羅斯總統普丁 (Vladimir Putin) 進行首次的歷史性會晤，而川普與普丁的會面，也正適逢美國國內正在調查俄羅斯是否干預 2016 年美國總統大選，故兩國元首的首次互動，著實引人注目。

美國政界人士分析，至關緊要的 2016 年美國總統大選正在調查「通俄門」疑雲，雖然目前沒有證據顯示俄國政府捲入其中，但川普卻在這個時間點上想努力修復與俄國之間的關係，恐怕更將引起黨內議員反彈，最嚴重可能削弱川普在國會的引響力。

二. 美國聯準會 (Fed) 公布經濟褐皮書：

本週聯準會 (Fed) 將公布最新的經濟褐皮書，該份報告將進一步對美國經濟前景、通膨復甦之力道作出闡述，市場估計該報告將繼續傳達美國經濟仍走在上行軌道之上。

上週 Fed 主席鮑威爾 (Jerome Powell) 在接受電台專訪時曾表示，美國失業率正處在多年來的新低水平，同時通膨率也朝著 2% 目標靠攏，各項數據都顯示了美國經濟目前正處於「良好強勁」的趨勢之上。

三. Fed 主席鮑威爾出席半年度國會聽證：

週二 (17 日) Fed 主席鮑威爾將出席半年度的國會聽證，回答國會議員的質詢，而這也是鮑威爾接任 Fed 主席之後的第二次國會聽證報告。

上週五 (13 日) Fed 已按照往例事先公布了半年度的貨幣政策報告書，報告寫道，目前美國經濟仍處於強勁擴張的上行軌道，通膨繼續朝著 2% 目標前進，估計美國經濟將繼續帶動美國零售消費、商業投資、家庭財富等，並且也將惠及海外經濟體同步實現經濟擴張。

市場人士預期，本次國會將會重點向鮑威爾提問「貿易戰」對於美國經濟的前景影響。此前 Fed 也曾對「貿易戰」表達過擔憂，擔心「貿易戰」若引發終端產品價格的上漲，可能加大刺激通膨上升，進而引動 Fed 不得不加速升息以抑制通膨。

四. 美股財報季繼續：

本週美股重磅企業包括美國銀行 (BAC-US)、Netflix (NFLX-US)、高盛 (GS-US)、微軟 (MSFT-US)、通用電器 (GE-US)、摩根士丹利 (MS-US)、IBM (IBM-US) 等都將公布新一季財報。

其中市場相當關注道瓊高價股高盛的交易部門 (FICC 業務 + 股票業務) 營收，此前第一季高盛交易部門營收僅為 43.9 億美元，低於摩根大通 (JPM-US) 和花旗集團 (C-US)。

媒體巨頭 Netflix 亦是市場重點關注個股，由於 Netflix 專注原創內容，市場預估 2018 年 Netflix 在內容上的現金基礎花費介於 120 億美元至 130 億美元區間，新增費用中約莫 85% 將用在原創系列和電影上，可謂是個「燒錢」公司。

而考量到 Netflix 未來是否能夠回收這些鉅額投資，市場分析師正重點等待 Netflix 新一季的付費會員人數規模、付費會員人數成長率、市場占有率等；並且亦將同步關注 Netflix 的自由現金流、ROE 等指標，以查看 Netflix 的財務健康程度。