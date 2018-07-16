美政壇元老：現在是史上最大泡沫 美股未來恐將腰斬

美國股市如今似乎又恢復活力，標普指數回到 3 月份以來的高點，道瓊指數也在 2018 年重回正值，納斯達克指數更是創下新高。長期抱熊市觀點的前共和黨元老議員 Ron Paul 警告，當前市場建立在不切實際的基礎上，堪稱「人類歷史上最大的泡沫」。

Paul 近日在《CNBC》節目中強調，等泡沫破滅，股市恐怕將重挫 50%，而一切源自於過多的債務及支出。

這並非 Paul 首次提出類似警告。他在 2017 年 8 月就預測市場會大跌 50%，此後又多次提及類似看法。不過自去年 8 月以來，標準普爾指數上漲 15%。

S&P500 日線走勢圖 (近一年以來表現)

82 歲的 Paul 過去長期是共和黨眾議員，之後申請成為美國自由意志黨的一員，並一直維持這個身分。自由意志黨強調限制政府支出，支持自由放任的市場經濟以及公民自由。他及現任眾議院議長 Paul Ryan 等人，過去一直對美國不斷膨脹的赤字表示擔憂。

美國國會預算辦公室估計，從 2019 年到 2028 年，聯邦赤字平均每年將達到 1.2 兆美元。Paul 將這怪罪於美國總統川普：「我們有一位喜歡花錢的總統，他並不擔心赤字。」

此外，他認為聯準會的錯誤政策，要為市場泡沫負責。在金融危機之後，聯準會推動 QE，並將資產負債表擴大至 4.5 兆美元。

他說：「政府將繼續支出，Fed 也會持續放鬆，從而扭曲市場。當你遇到這種情況時，必須消除債務。你必須清償債務和不良投資。」