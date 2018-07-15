美股牛市還能撐多久？小心這六大利空

儘管外界紛擾不斷，但美股牛市已進入第九年，創下二戰以來第二長的紀錄。外電報導，上周五，標準普爾 500 指數突破 2800 大關站上新高。不過，還是有很多不確定因素環繞，恐影響美股後市：

首先，就是美國和全球各國貿易衝突不斷升溫，儘管上周五中美貿易戰開打後，迄今對美股影響有限，但投資人擔心隨著後續緊張情勢升溫，將帶來破壞性的影響。

再來，短期利率與長期利率之間更趨緊縮。由於殖利率曲線趨平往往是經濟疲軟的警示，若出現殖利率曲線倒掛，也就是短期債券殖利率高於 10 年公債殖利率，恐意味著經濟衰退的到來。

第三，聯準會目前依舊走在利率政策正常化的路上，但必須小心升息的路上別扼殺經濟成長或助長泡沫或經濟衰退，倘若升息的太快，恐阻礙經濟和企業增長，並阻礙美股走勢。

先前聯準會主席鮑威爾曾坦言，未來升息面臨「相當大的不確定性」，主因是貿易緊張和失業率下降可能導致經濟過熱，並警告若貿易戰升級，將對經濟產生負面影響。鮑威爾將在下週二和周三出席眾議院和參議院聽證。

第四，儘管美國經濟仍持續擴張，受惠於川普減稅政策，更吸引創紀錄的 3000 億美元海外利潤回流。不過投資人擔心，目前經濟擴張周期恐來到後段，這些利多因素不久後就會消失。

第五，接下來 11 月的美國期中選舉，可能讓兩黨態勢重新洗牌，進而影響到政策走向。

第六，隨著美元持續走強，近期新興市場已飽受衝擊，導致美元債務的償債成本不斷提高。

State Street Global Advisors 首席投資策略師 Michael Arone 表示：如今儘管種種不利因素存在，市場依舊持，市場依舊持續走高。例如近來貿易戰打得如火如荼，對美股衝擊依舊有限。他認為，這回貿易戰打的比原先預期的還久，而且時間可能拖得更長，這對市場來說的確是個棘手的壞消息。

儘管近期美股走勢顯示市場已慢慢消化相關利空，但他提醒投資人不要過度自滿，近來許多市場人士更紛紛警告，隨著貿易糾紛再升息，接下來可能對市場帶來重大打擊。