克利夫蘭聯儲主席Mester：美國經濟今年肯定可以再承受至少兩次升息

周四，兩位聯準會高官，克利夫蘭聯儲主席 Loretta Mester 與費城聯儲主席 Patrick Harker 均表示，贊同今年升息四次。

Mester 是聯準會聯邦公開市場委員會投票成員。華爾街日報報導，Mester 說，「美國經濟今年肯定可以再承受至少兩次升息。」 「如果我們不繼續推進，就有可能落後，所以如果美國經濟繼續保持在目前的軌道上，我認為，今年再次升息是合理的。」

今年 6 月，聯準會宣布升息 25 個基點，將聯邦基金目標利率區間上調至 1.75%-2%。聯儲會後公布的官員利率預期中位值點陣圖顯示，多數聯儲決策者預計今年還會有兩次升息，將年內合計升息四次，明年將共升息三次，而上次多數決策者預計今明兩年均總共升息三次。

Mester 預計，聯準會將把聯邦基金利率從目前的 1.75%－2% 提高到 3%。 她說，「我們仍然對貨幣政策持寬容態度，而且美國經濟非常強勁。美國已經非常接近我們的目標，對我而言，這就是我們應該持續升息的證據。」

此外，據路透社報導，費城聯儲主席 Patrick Harker 也表示對今年升息四次持開放態度。Harker 認為，最新數據顯示，美國通膨率接近聯準會目標，但並沒有加速超過的跡象。如果通膨率加速，並超過 2% 的目標，聯準會就需要繼續升息。Harker 還表示，目前看來，新關稅政策還未影響到美國的勞動力市場。

周四，美國勞工部公布的數據顯示，6 月美國消費者物價指數（CPI）環比增長 0.1%，年增率增長 2.9%，為 2012 年 2 月以來最大增幅，前值年增率上漲 2.8%。除去波動性較大的食品和能源，美國 6 月核心 CPI 環比增長 0.2%，年增率增長 2.3%，為 2017 年 1 月以來最大增幅。前值年增率上漲 2.2%，為 2017 年 2 月來最大升幅。

受聯準會青睞的通膨指標，核心 PCE 物價指數，5 月年增率上漲 2%，為 2012 年 4 月以來最大增幅，該數據 6 年來首次達到了聯準會 2% 的通膨目標。

此外，美國勞動力市場也逐步趨緊。美國 6 月非農就業人口增加 21.3 萬人，好於市場預期，失業率升至 4%，但仍處低位。